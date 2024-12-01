韓電視台新人女主播一夜爆紅！自稱擁有愛豆級別的美貌，顏值像Karina

不用她自己誇，真的就是不輸愛豆的長相啊。

最近播出的綜藝節目《社長的耳朵是驢耳朵》中公開了KBS電視台第50期的新人主播們，其中一位女主播尤為引人注目，她就是鄭恩惠。



前輩嚴智仁帶領新入職的主播們前往主任辦公室，她表示：「作為主播入職後，會接受2周的培訓，今天是培訓的最後一天，我想聽聽大家的心聲。」鄭恩惠主播表示：「我長得像愛豆，但我有令人信任的聲音。我覺得自己沒有缺點，該謙虛的時候也會謙虛。」表現出了絕對的自信。主持人全炫茂調侃：「竟然自己說出擁有愛豆級別的美貌。」嚴智仁繼續稱：「（她）自稱是Karina」



節目裡鄭恩惠穿著黑色的西服，將黑色長髮梳成低馬尾，五官精緻，鼻樑挺拔，下頜線流暢，和Karina同屬蛇系美女系，整個面部輪廓的比例呈強勢的倒三角型，從內而外散發著美豔與清冷之感。



節目播出後鄭恩惠主播就在韓網上火爆起來，不少網友留言稱：「確實有點像，像Karina的堂姐」、「只有臉型像吧，雖然不像，但是她也好美啊」、「是那種端莊版的Karina」、「Karina+Wendy」、「我看了節目，她真的超美」、「下半張臉超級像」、「 不是因為五官像，而是氛圍很像，很美」、「我覺得更像蔡秀彬」、「正臉不太像，側臉非常相似」等。



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