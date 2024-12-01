郑雨盛「私生子争议」在《青龙奖》上道歉！林知衍「欢呼」→ 惠利「无表情」，引发热烈讨论！

陷入「私生子丑闻」的郑雨盛，日前出席《第45届青龙电影奖》并亲自表明立场后，网友们就当时同僚演员们的反应展开激烈的舌战。

自和模特儿文佳庇（文佳菲）的私生子绯闻传开后，郑雨盛首次公开露面。他说：「今天，我怀著希望我的私事不要成爲电影的污点的心情站到这里。让给予我关爱和期待的所有人感到担心和失望，对此我表示由衷的歉意。我会接受所有的指责，我会负起作爲父亲的责任。」



对於郑雨盛的发言，在电影界同事、前后辈们聚集的观众上爆发出热烈的掌声和欢呼声。同经纪公司的林知衍（林智妍）鼓掌并大声呼应的样子被摄影机捕捉到，朴柱炫、李正河也拍手露出灿烂的表情。和他们坐在一起的惠利则露出不情愿的表情，只用小动作鼓掌，反应截然相反。



该场面在网路上传开后，网友展开激烈的争论。有网友表示：「那边只有惠利是正常的」、「看演员们的表情，真是令人毛骨悚然」、「真的太讨厌欢呼的演员了」、「惠利的表情是我的表情」、「这是值得欢呼和鼓掌的事情吗」、「涎镇好像在嘲笑同珢的样子，起鸡皮疙瘩了」、「爲什么不追悼金守美老师呢？呜呜呜」、「林知衍和朴柱炫真让人失望」、「看到那种人演戏被感动好伤自尊啊！我不想看」、「到底是什么呢？爲什么得到那么多的支持？」、「同爲女人，真丢人」等等。相反有部分网友认为：「又不是犯罪，好像有点太严格了」、「因爲是同事，所以也有可能那样」等。

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