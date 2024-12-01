《2024 MMA》人氣女團 aespa 橫掃3大賞，共拿下7個獎！成員：「非常幸福，無法忘記2024年」

《2024 Melon Music Awards》（甜瓜音樂獎，以下簡稱MMA）昨晚（11月30日）在仁川 Inspire Arena 登場，一起來看看得獎名單吧！

當天，aespa 獲得了年度藝人、年度專輯、年度歌曲等3個大賞，還獲得了年度TOP 10藝人、Millions TOP 10、最佳女團、最佳表演獎等7冠王，成為本屆《MMA》的最大贏家。



aespa 繼今年5月發行的正規2輯《Armageddon》的主打歌〈Supernova〉連續15周登上榜首後，下半年發行的迷你5輯《Whiplash》的同名主打歌〈Whiplash〉也受到了人們的喜愛。不僅如此，Karina 的 SOLO曲〈Up〉也獲得很好的反響，團體迎來2020年出道後的華麗全盛期。



aespa 也表示：「首張正規專輯《Armageddon》咬牙切齒地進行準備，感覺我們的心意傳達得很好，真的非常幸福，好像無法忘記2024年。感謝一起創造這一年的工作人員和 MY 們，今年是對我們的音樂非常苦惱的一年，但好像得到了補償，非常感謝。今後3年、5年、10年，我們會努力成爲唱歌的歌手。」

而 aespa 正在進行《SYNK : Parallel Line》第二次巡迴演唱會，2024年6月以首爾為起點，9月也宣布將在2025年前往北美洲、拉丁美洲、歐洲並公佈場次。另外，他們還將參加2025年1月11日至12日在首爾高尺天空巨蛋舉行的《SMTOWN LIVE 2025》演唱會。



【《2024 MMA》完整得獎名單】

年度藝人：aespa

年度專輯：aespa《Armageddon》

年度歌曲：aespa〈Supernova〉

年度製作：(G)I-DLE《Klaxon》

年度TOP 10藝人：IU、RIIZE、田柾國、DAY6、TWS、aespa、SEVENTEEN、(G)I-DLE、NewJeans、PLAVE

Millions TOP 10：IU、林英雄、田柾國、太妍、aespa、DAY6、IVE、NewJeans、PLAVE、RIIZE

年度新人獎：ILLIT、TWS

最佳男團：RIIZE

最佳女團：aespa

最佳男Solo：田柾國

最佳女Solo：IU

最佳原聲帶：邊佑錫《背著善宰跑》-〈陣雨〉

最佳流行音樂：Benson Boone

Hot Trend獎：QWER

音樂錄影帶獎：IVE〈HEYA〉

作曲家獎：(G)I-DLE 小娟

最佳表演獎：BOYNEXTDOOR、aespa

年度舞台：IU《H.E.R.E.H》

全球藝人獎：ATEEZ、IVE

Global Rising Artist：RIIZE

J-pop 最受歡迎藝人：YOASOBI

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究