CRAVITY齊為成員刑準慶生！九人大爆料隊友睡覺習慣、隊長世琳大呼自己最適合成為青春電影主角！

CARVITY九位大男孩再度來到台灣與LUVITY（粉絲名）見面，除了帶來勁歌熱舞以及COVER舞台以外，還與粉絲們分享許多TMI，並且成員們在舞台上一有空檔就大喊「刑準生日快樂！」，讓今日生日的成員刑準度過相當難忘的一日。

在連續兩首快歌「VENI VIDI VICI」與「Love or Die」開場後，CRAVITY九位成員輪流向大家問候，其中回到了家鄉的Allen更是備感親切。短暫休息之後又再度為大家帶來舞曲連發，讓全場尖叫聲不間斷。因為今日正值11月30日，成員刑準的生日，於是與LUVITY們互動的環節就選出他來擔任MC，與粉絲們分享許多CRAVITY的小秘密。





來到台北，成員們最希望選擇的室友就是Allen，當然因為這裡是他熟悉的故鄉，而且大家表示Allen也是大家的美食導遊，總能詳細地說明台灣美食。成員們也趁機大爆料室友的怪異行徑，譬如今日壽星刑準就被爆料睡到一半會伸手摸摸旁邊的人還說「這是桌子」，不過只要把他眼睛再遮住他就又繼續熟睡了。廷謨則是表示有一次自己睡到一半起身，走去喝了一點水又再回來，不過當時的室友泰榮卻突然驚醒，問他「到底去哪裡了？」然後轉身又睡著了，讓廷謨印象深刻。







成員們也互相投票「哪一位成員最適合擔任青春電影的主角」，此時只有世琳選擇自己，他表示自己在看電影《想見你》跟《我的少女時代》的時候，覺得自己根本就是主角，代入感超高。成員們還輪流展現《想見你》名台詞「只有你想見我的時候，我們的相遇才會有意義」，雖然大家的中文都沒能比得上Allen，不過也都頗有誠意的練習了，Allen更是加碼演唱了《想見你》副歌，讓LUVITY相當滿足。







TMI環節Allen還加碼爆料宇璸很擅長料理，尤其會做台灣菜色！拿手菜是排骨跟燒肉，另外成員更加碼爆料宇璸平時愛打保齡球，還曾經在打保齡球時直接被人挖角，希望培養他成為職業保齡球選手！宇璸表示當時他笑稱自己是窮學生而婉拒了，並沒有說出自己其實是愛豆的真實身分。







接下來CRAVITY還帶來許多前輩們的COVER舞台，舞蹈實力除了駕馭自己的歌曲外，其他男團的歌曲也都難不倒，分為兩小組COVER了包含Seventeen的「FEAR」、NCT的「Dive Into You」以及全體一起演出的「Jopping」，在舞台上更是隨時Cue出Challenge的音樂，全體成員總能展現整齊舞步，一點都難不倒，實力相當堅強。CRAVITY也透過影片與大家分享，他們出道時遇到疫情爆發，曾經內心極度不安，不過現在都成為了美麗回憶，希望很快能再度訪台與LUVITY相聚。



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