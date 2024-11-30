女團fromis_9與Pledis娛樂合約12月到期，全員不續約！網友：Pledis不要再推女愛豆了

29日，Pledis娛樂在 fromis_9 官方SNS上發表公告稱：「 fromis_9 的專屬合約將於12月31日結束。」

接着還表示：「本公司與 fromis_9 員們就今後個人的未來和活動方向進行長時間的討論，經過相互間的充分對話，最終決定終止專屬合約。向過去7年間不斷盡最大努力展現多彩魅力的 fromis_9 成員們表示深深的感謝。」而 fromis_9 也將在12月23日公開包含對 flover 們（粉絲名）感謝之意的粉絲頌（Fan Song）並消化已預定的行程。



fromis_9 因為長時間的空白期，今年5月成員李彩煐也曾在直播中表示：「爲什麼這麼長時間不能活動呢？只有我們 fromis_9？太傷心了。」因而引發熱烈討論。隨著合約到期不續約消息公開後，韓網友：「Pledis 你們不要做女愛豆了」、「說實話比起 fromis_9，PRISTIN 更可憐」、「Pledis 沒有好好收尾 垃圾公司」、「以造假組合活動了7年」、「〈Supersonic〉很有人氣說」、「哦，這次活動很成功，但馬上又接連說不做什麼，原來合約到期了啊」、「X1也解散了！他們被 Pledis 走，整整做了7年」、「已經滿7年了啊.. 要全部去別的經紀公司嗎」、「Pledis 要出新女團了嗎」等



另外， fromis_9 是由選秀節目《偶像學校》選出的女團，在2018年正式出道後，於2021年與Pledis簽約。期間發行過〈Talk&Talk〉、〈DM〉、〈Stay This Way〉、〈#menow〉、〈Supersonic〉等歌曲，聚集人氣。



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