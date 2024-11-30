CRAVITY齐为成员刑准庆生！九人大爆料队友睡觉习惯、队长世琳大呼自己最适合成为青春电影主角！

CARVITY九位大男孩再度来到台湾与LUVITY（粉丝名）见面，除了带来劲歌热舞以及COVER舞台以外，还与粉丝们分享许多TMI，并且成员们在舞台上一有空档就大喊「刑准生日快乐！」，让今日生日的成员刑准度过相当难忘的一日。

在连续两首快歌「VENI VIDI VICI」与「Love or Die」开场后，CRAVITY九位成员轮流向大家问候，其中回到了家乡的Allen更是备感亲切。短暂休息之后又再度为大家带来舞曲连发，让全场尖叫声不间断。因为今日正值11月30日，成员刑准的生日，於是与LUVITY们互动的环节就选出他来担任MC，与粉丝们分享许多CRAVITY的小秘密。





来到台北，成员们最希望选择的室友就是Allen，当然因为这里是他熟悉的故乡，而且大家表示Allen也是大家的美食导游，总能详细地说明台湾美食。成员们也趁机大爆料室友的怪异行径，譬如今日寿星刑准就被爆料睡到一半会伸手摸摸旁边的人还说「这是桌子」，不过只要把他眼睛再遮住他就又继续熟睡了。廷谟则是表示有一次自己睡到一半起身，走去喝了一点水又再回来，不过当时的室友泰荣却突然惊醒，问他「到底去哪里了？」然后转身又睡著了，让廷谟印象深刻。







成员们也互相投票「哪一位成员最适合担任青春电影的主角」，此时只有世琳选择自己，他表示自己在看电影《想见你》跟《我的少女时代》的时候，觉得自己根本就是主角，代入感超高。成员们还轮流展现《想见你》名台词「只有你想见我的时候，我们的相遇才会有意义」，虽然大家的中文都没能比得上Allen，不过也都颇有诚意的练习了，Allen更是加码演唱了《想见你》副歌，让LUVITY相当满足。







TMI环节Allen还加码爆料宇璸很擅长料理，尤其会做台湾菜色！拿手菜是排骨跟烧肉，另外成员更加码爆料宇璸平时爱打保龄球，还曾经在打保龄球时直接被人挖角，希望培养他成为职业保龄球选手！宇璸表示当时他笑称自己是穷学生而婉拒了，并没有说出自己其实是爱豆的真实身分。







接下来CRAVITY还带来许多前辈们的COVER舞台，舞蹈实力除了驾驭自己的歌曲外，其他男团的歌曲也都难不倒，分为两小组COVER了包含Seventeen的「FEAR」、NCT的「Dive Into You」以及全体一起演出的「Jopping」，在舞台上更是随时Cue出Challenge的音乐，全体成员总能展现整齐舞步，一点都难不倒，实力相当坚强。CRAVITY也透过影片与大家分享，他们出道时遇到疫情爆发，曾经内心极度不安，不过现在都成为了美丽回忆，希望很快能再度访台与LUVITY相聚。



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