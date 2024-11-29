韩志旼&李浚赫全新浪漫韩剧《我的完美秘书》心动爆击预告！熟男熟女的极致推拉：「要一起下班吗？」

「女强人CEO」韩志旼和「帅气男秘书」李浚赫，这个组合怎么可以不看！！！太诱人了吧～～～。

演员韩志旼和李浚赫在下班回家的路上被拍到了！！！SBS 全新浪漫韩剧《我的完美秘书》首波预告公开，整体氛围让人感觉春天提前到来般美好～。



剧情讲述除了工作优秀外、什么都不会的猎头公司CEO姜智允（韩志旼 饰），与育儿、生活、工作样样都做得很好的秘书刘恩浩（李浚赫 饰）之间所展开的治愈罗曼史。

▼《我的完美秘书》最新预告，令人联想到浪漫电影中的经典场景，两人下班后要各自回家，却充满遗憾与不舍，几次回头都错过对视的机会...：



李浚赫最终毫不犹豫地走向韩志旼，两人成功面对面。李浚赫问：「要一起下班吗？」心意相通的两人就这样露出了灿烂的笑容，真的是太甜蜜了～。制作组也信心十足地表示：「这支预告是先让大家感受两人亲密爱情的氛围。」、「因为与正片相比，观众感受到的兴奋感只是冰山一角。」让人更加期待首播了。



▼韩志旼饰演短短五年内把自己的公司打造成业界第二名，成为最炙手可热的猎头公司CEO「姜智允」。能力和美貌是基本，直率的性格与自信，让她无论何时何地都十分闪亮。但把所有精力都投入到工作中后，却对「生活」一无所知。



▼李浚赫饰演姜智允的袐书「刘恩浩」，独自扶养六岁女儿的单身爸爸。拥有温暖面貌与结实身材，内心坚毅与温柔并重，是符合人们的西装幻想又能力十足的人物。



《我的完美秘书》将於明年1月3日晚上10点首播。



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