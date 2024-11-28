最受矚目電視劇組合《北極星》不只全智賢＋姜棟元還有金海淑、吳正世與劉在明！

擁有出色的故事情節，更找來了頂級的明星陣容，成為大家最矚目的電視劇《北極星》，繼公布了全智賢與姜棟元之後，更有金海淑、李美淑、劉在明、朴海俊、吳正世、朱鍾赫、元智安等演技派與新興演員加入陣容。

《北極星》劇情描述作為外交官兼前聯合國大使在國際上聲名大噪的文珠（全智賢飾）以及國籍不明的特殊要員，國際傭兵中最優秀的王牌出身的山浩（姜棟元飾），兩人共同追蹤一個巨大事件背後所隱藏的真相，預計在2025年公開，而陣容除了主角全智賢與姜棟元以外，也公開了更多即將共同演出的演員們。包含能夠超越題材，消化各種角色的資深演員金海淑飾演韓國總統，以及演員李美淑將飾演全智賢的婆婆。



另外也請來資深演技派演員《黑道律師文森佐》劉在明飾演國情院院長，以及無論是在電影《首爾之春》或電視劇《夫妻的世界》令人留下深刻印象的朴海俊，將飾演全智賢的丈夫，而全智賢的小叔也將由《惡鬼》《雖然是精神病但沒關係》的吳正世演出。《非常律師禹英禑》中的朱鍾赫也將共同演出，因出演《韓國製造》而備受關注的新銳演員元智安，也將飾演一位神祕人物姜漢娜。



電影《人肉搜索》以及科幻《星際迷航》系列等受到全世界關注的好萊塢演員John Cho也名列其中，他將在《北極星》中飾演美國助理國務卿的角色，展開令人印象深刻的演出，而這也將是John所出演的首部韓國原創電視劇作品，別具意義。由鄭瑞京作家與金熙元導演攜手合作，製作精良的團隊組合，加上擁有各種不同魅力的演員們，讓《北極星》成為2025年備受矚目的韓劇，《北極星》將於 Disney+ 獨家播出。



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