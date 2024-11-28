最受瞩目电视剧组合《北极星》不只全智贤＋姜栋元还有金海淑、吴正世与刘在明！

拥有出色的故事情节，更找来了顶级的明星阵容，成为大家最瞩目的电视剧《北极星》，继公布了全智贤与姜栋元之后，更有金海淑、李美淑、刘在明、朴海俊、吴正世、朱钟赫、元智安等演技派与新兴演员加入阵容。

《北极星》剧情描述作为外交官兼前联合国大使在国际上声名大噪的文珠（全智贤饰）以及国籍不明的特殊要员，国际佣兵中最优秀的王牌出身的山浩（姜栋元饰），两人共同追踪一个巨大事件背后所隐藏的真相，预计在2025年公开，而阵容除了主角全智贤与姜栋元以外，也公开了更多即将共同演出的演员们。包含能够超越题材，消化各种角色的资深演员金海淑饰演韩国总统，以及演员李美淑将饰演全智贤的婆婆。



另外也请来资深演技派演员《黑道律师文森佐》刘在明饰演国情院院长，以及无论是在电影《首尔之春》或电视剧《夫妻的世界》令人留下深刻印象的朴海俊，将饰演全智贤的丈夫，而全智贤的小叔也将由《恶鬼》《虽然是精神病但没关系》的吴正世演出。《非常律师禹英禑》中的朱钟赫也将共同演出，因出演《韩国制造》而备受关注的新锐演员元智安，也将饰演一位神秘人物姜汉娜。



电影《人肉搜索》以及科幻《星际迷航》系列等受到全世界关注的好莱坞演员John Cho也名列其中，他将在《北极星》中饰演美国助理国务卿的角色，展开令人印象深刻的演出，而这也将是John所出演的首部韩国原创电视剧作品，别具意义。由郑瑞京作家与金熙元导演携手合作，制作精良的团队组合，加上拥有各种不同魅力的演员们，让《北极星》成为2025年备受瞩目的韩剧，《北极星》将於 Disney+ 独家播出。



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