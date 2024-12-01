韩电视台新人女主播一夜爆红！自称拥有爱豆级别的美貌，颜值像Karina

不用她自己夸，真的就是不输爱豆的长相啊。

最近播出的综艺节目《社长的耳朵是驴耳朵》中公开了KBS电视台第50期的新人主播们，其中一位女主播尤为引人注目，她就是郑恩惠。



前辈严智仁带领新入职的主播们前往主任办公室，她表示：「作为主播入职后，会接受2周的培训，今天是培训的最后一天，我想听听大家的心声。」郑恩惠主播表示：「我长得像爱豆，但我有令人信任的声音。我觉得自己没有缺点，该谦虚的时候也会谦虚。」表现出了绝对的自信。主持人全炫茂调侃：「竟然自己说出拥有爱豆级别的美貌。」严智仁继续称：「（她）自称是Karina」



节目里郑恩惠穿著黑色的西服，将黑色长发梳成低马尾，五官精致，鼻梁挺拔，下颌线流畅，和Karina同属蛇系美女系，整个面部轮廓的比例呈强势的倒三角型，从内而外散发著美艳与清冷之感。



节目播出后郑恩惠主播就在韩网上火爆起来，不少网友留言称：「确实有点像，像Karina的堂姐」、「只有脸型像吧，虽然不像，但是她也好美啊」、「是那种端庄版的Karina」、「Karina+Wendy」、「我看了节目，她真的超美」、「下半张脸超级像」、「 不是因为五官像，而是氛围很像，很美」、「我觉得更像蔡秀彬」、「正脸不太像，侧脸非常相似」等。



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