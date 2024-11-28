人气男团SEVENTEEN第四张日本单曲专辑《消费期限》直冲Oricon排行第一！MV 莫名催泪~

恭喜 SEVENTEEN 在日本的新歌〈消费期限〉也获得好成绩！2024真是收获满满的一年啊。

男团 SEVENTEEN（成员 S.COUPS、净汉、Joshua、Jun、Hoshi、圆佑、WOOZI、THE 8、珉奎、DK、胜寛、Vernon、Dino）的第4张日本单曲专辑在日本公信榜 Oricon 上夺冠。



▼〈消费期限〉MV：



根据 Oricon 在11月27日发布的最新榜单（截至11月26日），SEVENTEEN 的第4张日本单曲专辑《Shohikigen（消费期限）》在发售首日售出36万2369张，成功登上「日榜单曲排名」的第一位。



主打歌〈消费期限〉是一首展现成员细腻表现力的抒情曲，歌词描写了对情感有效期限的思考。这首歌同时被选为 NHK 热门剧集《被未来的我突袭了!?》的主题曲，自公开以来就引发热烈讨论。专辑发售当天，该曲的MV也同步释出，并在当地主要音乐平台 Line Music 的「MV TOP100」中夺得榜首。



SEVENTEEN 在日本的音乐市场中屡创佳绩，日本巡回演出时也都门票售罄、场场爆满，《Shohikigen》的成功再次彰显了 SEVENTEEN 在日本的强大人气。



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