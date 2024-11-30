韩媒推测郑雨盛财富超千亿！律师：私生子享有与婚内子女一样的继承权！若只按现行法规，抚养费最高每月300万

影帝郑雨盛承认模特文佳庇所生的儿子是他的亲生儿子。然而，郑雨盛坚称虽然可以支付抚养费和分娩费用，但他坚持不会结婚。

25日，郑雨盛所属公司Artist Company表示：「文佳庇通过社交媒体公开的孩子确实是郑雨盛的亲生儿子。 关於孩子的养育方式，双方正在讨论最好的方案，郑雨盛作为父亲将尽最大努力。」这说明虽然郑雨盛没有组建家庭的想法，但他会在物质上给予孩子支持。

那么郑雨盛需要支付多少抚养费呢？ 如果夫妻离婚，法院将依据《家庭法》规定的抚养费标准表来计算。 抚养费的确定标准包括父母的合并收入和孩子的年龄。 尽管郑雨盛承认了私生子存在，因此抚养费争议的可能性较小，但大家还是关注郑雨盛到底会为文佳庇支付多少抚养费。 不过，郑雨盛与文佳庇并未建立法律上的婚姻关系，因此文佳庇若想正式向郑雨盛索要抚养费，必须通过证明亲生父子关系的「认证（私生子注册）程序」。



律师杨素英（音译）表示：「无论是否结婚，认定亲子关系的行为称为『认知』，由於法律上已经认定了亲子关系，如果需要的话，孩子的名字也可以登记在家庭关系登记簿上。当然作为亲生子，郑雨盛有责任承担抚养费。 关於抚养权的问题则可能存有争议。 因为孩子还很小，文佳庇会持有抚养权，而郑雨盛则会负责支付抚养费。」关於抚养费的金额，如果两人事先达成了协议，按协定支付的可能性较大；但如果没有达成协议，则将根据法院规定的抚养费标准表支付，直到孩子18岁为止。

杨律师表示：「即使月收入非常高，抚养费也不会无限制地增加。根据抚养费标准表，月收入的上限为1200万（韩币，下同），根据现行标准，郑雨盛需要支付的法律最高抚养费大约在200万到300万之间，视具体情况可能会有所增加。」杨律师强调，这只是法院设定的标准，如果双方达成协定，金额可以根据双方意愿进行调整，可能会更高。



另外郑雨盛名下财产的继承权也将由婚外子继承。 杨律师表示：「目前已知郑雨盛的孩子是婚外子，因此婚外子的法定继承份额是100%。」郑雨盛即使以后结婚，文佳庇的儿子也将与婚姻中出生的子女享有相同的法律地位。

郑雨盛於2020年与李政宰共同购买了位於清潭洞的330亿大楼，并按50%分配产权。 在这330亿中，223亿韩元是贷款，剩余的107亿是现金交易。根据过去在频道A节目《听到的传闻》中的报导，记者曾提到「郑雨盛在JTBC《噗通噗通... 他和她的心跳声》中每集收入超过1亿」、「他持有韩国0.05%的人才能拥有的信用卡，房地产资产达200亿，每月租金收入达到6000万」，韩媒推测郑雨盛积累的财富已超1000亿，而这也是他不愿意结婚的一大原因。

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