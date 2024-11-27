Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲2》正式預告：主海報「繞圈圈」李政宰站C位，揭曉全新遊戲的未知挑戰！

預告中印象最深刻的就是由崔勝鉉（T.O.P）飾演的叛逆230號，非常壞心的推倒其他參賽者，讓遊戲現場陷入慌亂！

Netflix 熱門韓劇《魷魚遊戲2》在今天公開了正式預告和全新海報「繞圈圈」遊戲，李政宰所飾演的456號成奇勳也強勢回歸，與神秘戴著黑面具的「負責人」李炳憲將展開一場緊張刺激的對決。隨著全新遊戲即將展開，巨額獎金也讓陷入絕望的人們紛紛賭上性命，而奇勳試圖終結遊戲的使命也成為本季故事核心。他能否成功阻止這一切，還是這個殘酷的遊戲將吞噬更多的受害者呢？



▼「繞圈圈」的遊戲海報中，參賽者們在這全新的神秘空間裡，向著未知目的地衝刺，背景的旋轉木馬和圓形舞台究竟是什麼樣的新遊戲內容，真的是讓人太好奇啦～。



▼正式預告將帶觀眾們再次回到這個令人窒息且充滿絕望的世界。曾經的遊戲贏家成奇勳坐上了熟悉的禮車，金豬則傳出了「負責人」的聲音：「456號，你找我有什麼事？」奇勳回答：「讓我回去參加遊戲。」另外，飾演人氣角色警察俊昊的魏化儁（魏河俊）也現身其中。



等他再次醒來，又是大家所熟悉的場景，隨著遊戲開始，英熙娃娃、123木頭人遊樂場再度出現，就算奇勳奮力勸喊「別動！」，其他參賽者依舊不聽，而崔勝鉉（T.O.P）飾演的叛逆230號，甚至壞心的推倒其他參賽者，讓遊戲現場陷入恐慌混亂，他那不畏懼鮮血濺到自己臉上的狂妄模樣，令人留下了深刻印象。



隨著遊戲持續進行，參賽者們在巨大的獎勵之前也流露出了最真實的人性樣貌，盟友之間的關係動盪與對手之間的火花碰撞，本季將以意想不到的方式提升故事張力，推動遊戲的賭注也將全面升級。同時，本季也迎來了令人期待的新卡司，包括任時完、姜河那、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心以及曹柔理，他們的加入將為《魷魚遊戲》第2季塑造全新的懸疑氛圍與複雜的人物關係。





《魷魚遊戲2》將於12月26日在Netflix全球獨家上線，遊戲升級，挑戰再臨。

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