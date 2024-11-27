NewJeans「解除合約」最後通牒D-DAY！天價違約金曝光，離別還是和解？備受關注！

13日，NewJeans 成員以本名金玟池、Hanni Phạm、Marsh Danielle、姜諧潾、李惠仁向 ADOR 發送了「如果不接受糾正，將解除合約」的內容證明。

他們通過內容證明，要求 ADOR 前代表閔熙珍回歸，並要求對 Hanni 說「無視他」的經紀人正式道歉等。成員們要求「自收到這封信之日起14天內，糾正所有嚴重違反專屬合約的事項。如果14天內不能改正，將宣佈解除專屬合約。」

有業界人士分析，如果 NewJeans 脫離 HYBE，則可能要承擔4000億～6200億韓元之間的天文數字違約金。而在 NewJeans 發送內容證明的第二天（即14日）， ADOR 方面表示：「今天上午收到了 NewJeans 所提供的文件，我們正在瞭解具體的要求事項，且盡最大的努力明確地解決，爲能夠持續與藝人一起合作而竭盡全力。」



在此期間閔熙珍20日表明辭去 ADOR 社內理事職務，閔熙珍的復出事實上已經告吹，最後期限當日的今天（27日）雙方將發表怎樣的立場備受關注。如果 NewJeans 和閔熙珍聯手離開 ADOR ，預計將引發專屬合約解除糾紛。



另外，閔熙珍離開 HYBE 後，正式與 HYBE 展開法律鬥爭。閔熙珍以損害名譽等嫌疑起訴 HYBE 旗下的 Label BELIFT LAB 代表金泰浩，要求 BELIFT LAB賠償50億韓元，還以 NewJeans 和 ADOR 的成果等造成嚴重損失爲由，以業務瀆職嫌疑起訴 HYBE 最高宣傳負責人朴某和宣傳室長趙某。



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