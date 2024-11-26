婚后第一次送应援车！玄彬携儿子为爱妻孙艺真送餐车：阿姨叔叔们加油哦

韩娱圈模范夫妇玄彬和孙艺真婚后感情依旧甜蜜，最近宣布为正在拍戏的老婆送去了应援车。

孙艺真正在拍摄电影《无可奈何》中，日前她通过个人IG发布了新照，并配文：「高...... 高兴，谢谢」 。公开的照片中，孙艺真在《无可奈何》拍摄现场的点心车前比心，拍下了认证照。 原来这辆点心车是丈夫玄彬送来的，比心手势是孙艺珍在向玄彬隔空示爱。



送去餐车的商家表示：「这次点心车支持的人是孙艺珍，而为《无可奈何》拍摄现场送上丰盛点心和咖啡的人则是玄彬，这是他们结婚后第一次送应援车。 今天的主角孙艺真演员也来到了现场，带著灿烂的笑容问候大家，太美丽了，美到让人喘不过气来。 她在车前拍下了很多张认证照。 我们还送了红豆饼和柚子汽水。 现场反应非常好，感谢玄彬演员的支持，我们会一直支持孙艺真演员和《无可奈何》。」



餐车的横幅上写著「OO家的红豆饼」，其中「OO」是孙艺真和玄彬儿子的名字，同时还有一条可爱的鼓励语：「无可奈何团队的阿姨叔叔们加油哦！」



此外，孙艺真与玄彬於2022年结婚，已育有一子。 目前她正在拍摄朴赞郁导演的最新电影《无可奈何》。 而玄彬的新电影《哈尔滨》将於12月25日。

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