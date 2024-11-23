【韓國社會議題】「素顏戴眼鏡」做簡報竟要記零分！韓女子大學教授課堂要求引眾怒，IG追蹤清單更駭人

韓國某女子大學一名教授多年來強制要求學生做簡報時化妝、戴隱形眼鏡、穿絲襪、戴首飾，最近終於被學生曝光。 然而該教授自認沒有做錯、只是為了幫學生「提高就業競爭力」，令人難以置信這是2024年出現的言論。

據韓媒「Pressian」獨家報導，韓國仁川敬人女子大學「寵物保健系」擔任必修課的A教授，從2020年開始對學生做課堂簡報時的裝扮做出嚴格要求，明文規定必須化妝、禁止戴眼鏡、禁止全身穿黑色、禁止穿寬鬆衣服、必須穿皮鞋、禁止局部染髮等，如不符合便會扣分。 在評估學生簡報的過程中，A教授還建議「在褲子裡穿絲襪以避免露出腿部肌膚」、「佩戴耳飾、項鍊、手鐲等配飾」。



노메이크업 상태로 발표하면 0점 준 여대 교수



수년간 참아오다가 교수가 불법촬영물 인스타 계정을 다수 팔로우한 사실을 알게 되어 공론화

해당 교수는 공론화 과정에서 악의적인 루머를 퍼트렸다며 학생들을 고소함 pic.twitter.com/8D1MmHB0yU — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) November 22, 2024

在最近的課堂上，A教授甚至聲稱會對做簡報時沒化妝或戴眼鏡的學生做零分處理，如果對化妝品過敏就去找不過敏的產品，如果戴隱形眼鏡不舒服就去找能佩戴的隱形眼鏡、或者不戴眼鏡做簡報，並表示這些是「從事社會活動時至少應該有的經歷」。

然而，作為以伴侶動物為服務對象的專業，是否有必要時刻維持精緻形象，令人不禁質疑。 大部份寵物保健系學生會在考取相關資格證後進入動物醫院，工作期間通常穿著手術服，並不需要特別在意外貌和著裝。 來學校做講座的動物保健師前輩們，著裝也與A教授的要求相差甚遠。 曾在動物醫院兼職的學生也表示，絕大部份同事不太在意外貌，不理解在醫院工作的人為何要在服裝和化妝上花費時間。



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學生們一直對相關要求感到不滿，但因為擔心遭到報復、影響未來就業而選擇忍耐。 最終令學生決定反抗的導火索是A教授的IG帳號：A教授追蹤了20多個非法偷拍女性，或以性為目的拍攝女性的賬號。 學生們認為，A教授平時對著裝的過度干涉與他追蹤的賬號之間可能存在某種聯繫，因此決定曝光此事。

面對質疑，A教授表示十分委屈，辯稱不知道那些賬號的內容、且從未持有或發布過非法拍攝內容，只是出於擴大信息傳播範圍的本意，單純追蹤了所有追蹤他的賬號。 然而據Pressian了解，A教授關注的一部份帳號並沒有追蹤任何帳號，便獲得了A教授單方面的追蹤。



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對於服裝化妝等要求，A教授亦振振有詞：「很多動物醫院要求接待人員有良好的外貌，我只是希望更多學生找到工作」「航空服務、秘書專業的規定更加嚴格，如果說我的要求過分，那麼應該從他們開始放寬。」

最後，A教授表示因為不了解社會規則而引發爭議、對此道歉，既然學生有不滿，那麼從明年起不會再擔任簡報課程。 A教授還強調公論化過程中出現了很多虛假造謠信息、令他受到損失，已對蓄意誹謗的學生提出起訴。 學校方面則表示已經與教授及學生進行溝通，將啟動調查並對違法行為採取嚴厲措施。



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