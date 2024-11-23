【韩国社会议题】「素颜戴眼镜」做简报竟要记零分！韩女子大学教授课堂要求引众怒，IG追踪清单更骇人

韩国某女子大学一名教授多年来强制要求学生做简报时化妆、戴隐形眼镜、穿丝袜、戴首饰，最近终於被学生曝光。 然而该教授自认没有做错、只是为了帮学生「提高就业竞争力」，令人难以置信这是2024年出现的言论。

据韩媒「Pressian」独家报导，韩国仁川敬人女子大学「宠物保健系」担任必修课的A教授，从2020年开始对学生做课堂简报时的装扮做出严格要求，明文规定必须化妆、禁止戴眼镜、禁止全身穿黑色、禁止穿宽松衣服、必须穿皮鞋、禁止局部染发等，如不符合便会扣分。 在评估学生简报的过程中，A教授还建议「在裤子里穿丝袜以避免露出腿部肌肤」、「佩戴耳饰、项炼、手镯等配饰」。



노메이크업 상태로 발표하면 0점 준 여대 교수



수년간 참아오다가 교수가 불법촬영물 인스타 계정을 다수 팔로우한 사실을 알게 되어 공론화

해당 교수는 공론화 과정에서 악의적인 루머를 퍼트렸다며 학생들을 고소함 pic.twitter.com/8D1MmHB0yU — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) November 22, 2024

在最近的课堂上，A教授甚至声称会对做简报时没化妆或戴眼镜的学生做零分处理，如果对化妆品过敏就去找不过敏的产品，如果戴隐形眼镜不舒服就去找能佩戴的隐形眼镜、或者不戴眼镜做简报，并表示这些是「从事社会活动时至少应该有的经历」。

然而，作为以伴侣动物为服务对象的专业，是否有必要时刻维持精致形象，令人不禁质疑。 大部份宠物保健系学生会在考取相关资格证后进入动物医院，工作期间通常穿著手术服，并不需要特别在意外貌和著装。 来学校做讲座的动物保健师前辈们，著装也与A教授的要求相差甚远。 曾在动物医院兼职的学生也表示，绝大部份同事不太在意外貌，不理解在医院工作的人为何要在服装和化妆上花费时间。



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学生们一直对相关要求感到不满，但因为担心遭到报复、影响未来就业而选择忍耐。 最终令学生决定反抗的导火索是A教授的IG帐号：A教授追踪了20多个非法偷拍女性，或以性为目的拍摄女性的账号。 学生们认为，A教授平时对著装的过度干涉与他追踪的账号之间可能存在某种联系，因此决定曝光此事。

面对质疑，A教授表示十分委屈，辩称不知道那些账号的内容、且从未持有或发布过非法拍摄内容，只是出於扩大信息传播范围的本意，单纯追踪了所有追踪他的账号。 然而据Pressian了解，A教授关注的一部份帐号并没有追踪任何帐号，便获得了A教授单方面的追踪。



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对於服装化妆等要求，A教授亦振振有词：「很多动物医院要求接待人员有良好的外貌，我只是希望更多学生找到工作」「航空服务、秘书专业的规定更加严格，如果说我的要求过分，那么应该从他们开始放宽。」

最后，A教授表示因为不了解社会规则而引发争议、对此道歉，既然学生有不满，那么从明年起不会再担任简报课程。 A教授还强调公论化过程中出现了很多虚假造谣信息、令他受到损失，已对蓄意诽谤的学生提出起诉。 学校方面则表示已经与教授及学生进行沟通，将启动调查并对违法行为采取严厉措施。



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