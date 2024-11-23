ROSÉ＆Bruno Mars合体！在《2024 MAMA》夺下「全球轰动奖」，Bruno Mars还用韩文说谢谢！
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ROSÉ＆Bruno Mars合体！在《2024 MAMA》夺下「全球轰动奖」，Bruno Mars还用韩文说谢谢！

KPOP   2024年11月23日   星期六11:39   Yuan  

（封面图源：《2024 MAMA》）

ROSÉ 和 Bruno Mars（火星人布鲁诺）合唱的单曲〈APT.〉红遍全球。

两人在昨日（22）也一起现身在日本京瓷巨蛋大阪举行《2024 MAMA》，更在当天的颁奖典礼拿下全球轰动奖（Global Sensation Award）。
（图源：《2024 MAMA》截图）

两人一起登上舞台，各自拿到奖杯后，像干杯一样碰杯，分享获奖的喜悦。ROSÉ 发表感想说：「从我最喜欢的酒桌游戏开始，就写了有趣的歌曲。没想到会获得奖项，非常感谢大家的喜爱，当然也非常感谢 Bruno。」而 Bruno Mars 也用韩文简短地表达「谢谢（감사합니다）」的感想，退场的两人互相拥抱表示祝贺，并得到热烈的掌声。
（图源：《2024 MAMA》） （图源：《2024 MAMA》）

而 ROSÉ 的首张正规专辑《rosie》将在12月6日发行。先公开曲〈APT.〉是从韩国酒桌游戏中获得灵感的歌曲，以「阿帕特阿帕特」洗脑的歌词和轻快的旋律，在全球大受欢迎。在英国官方单曲排行榜 Top 100 中排名第二，在美国 Billboard 主单曲排行榜 Hot 100 中排名第八。昨日公开的另一首歌曲〈number one girl〉是由 Bruno Mars 担任制作人，展现与〈APT.〉截然不同的风格，凸显 ROSÉ 独有的浑厚嗓音，让粉丝直呼超好听。
（图源：THE BLACK LABEL）

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