國際韓流巨星 RAIN 鄭智薰 將於12.8 首度現身沙田馬場

雲集國際頂尖騎師和賽駒的年度國際馬壇盛事「浪琴香港國際賽事」將於 12 月 8 日在沙田馬場矚目上演，展現香港作為國際盛事之都的魅力！

為隆重其事，馬會將破天荒邀請國際韓流巨星 RAIN 鄭智薰 專程來港，首度現身沙田馬場馬匹亮相圈，於「浪琴香港國際賽事」當日擔任開幕表演嘉賓。是次是馬會首度邀請韓國天王級歌手為這場國際大型體育盛事揭開序幕，勢必吸引本地市民及旅客慕名親臨沙田馬場一睹國際韓流巨星 RAIN 的舞台魅力，以及支持參賽馬匹及隊伍，見證頂尖人馬爭霸戰，感受體育盛事的熾熱氣氛。除此之外，當晚活動還有知名 DJ BENNY*CEE，為活動增添光彩及人氣樂隊 Zpecial 亦將於賽事中場，在公眾席投注大堂「好賞食」樓下舞台接力獻唱，為觀眾帶來連串豐富多彩的音樂演出，為賽事增添更多激情力量！

亞洲擁有傳奇地位的 RAIN，被譽為「亞洲舞王」，是韓流天王級中最具份量的藝人之一。RAIN 分別在 2006 和 2011 年被《時代》雜誌評為「全球最具影響力 100人」，至今仍是榜單上唯一一位「二度入選」的亞洲藝人，可見 RAIN 的過人魅力。RAIN 以其獨特的音樂風格、流暢的舞技和多元化的才能，成為跨越不同地方的文化偶像。近年 RAIN 再度活躍於內地及香港的演藝圈，除了擔任《亞洲超星團》總製作人外，相隔 8 年再次於香港舉行個人巡回演唱會，反應熱烈。

過往多次來港工作的 RAIN 曾表示喜愛香港的文化和地道美食，希望在香港遊覽探索。12 月 8 日他為「浪琴香港國際賽事」擔任開幕表演嘉賓，將是他首次踏足香港的沙田馬場，親身感受賽馬運動的熱鬧氛圍。RAIN 表示：「我很喜歡香港這個充滿無限可能性的國際大都會，而馬場是一個充滿活力的地方，能夠在這裡表演，我感到十分高興和榮幸。」作為馬會邀請的首位韓國天王級歌手在沙田馬場表演，RAIN 將帶來勁歌熱舞，震撼舞台，展現「K-Pop 舞台王者」風範，大家最期待他會將什麼表演搬到沙田馬場，唱跳哪首經典金曲呢？無論 RAIN演繹哪首歌曲，相信馬迷、歌迷粉絲們都會密切期待可以近距離欣賞這位帥氣與唱跳俱佳的「亞洲舞王」展示勁歌熱舞！RAIN 於開幕表演中與廣大香港市民及訪客近距離見面之外，他還藉著首次入馬場的機會和大家一起觀賞現場賽事，為本地精英健兒打氣，一齊見證參賽隊伍為追逐冠軍夢而勇往直前，在賽駒衝線一刻登上王者寶座！

經常在表演中大騷六嚿腹肌完美身型的 RAIN，十分注重自己的體格健康，勤做運動以保持最佳狀態示人。RAIN 表示：「我自己十分喜歡運動，明白運動員必須經過艱苦鍛鍊才會有好成績。今次到馬場為大家表演，順道觀賞緊張刺激的賽馬運動，支持參賽隊伍。」至於 RAIN 會否在《浪琴香港國際賽事》表演中大騷他努力 keep fit 的完美 body？大家拭目以待、入場支持！

精彩派對又怎少得美食？現場特設各式主題美食，來自澳、法、日等不同國家及本地的特色食品（只限於公眾投注大堂場畔小食亭 2 號發售，視乎當日供應而定），當中包括澳洲特色腸仔酥、焗法式芝士薯蓉田螺批、櫻花蝦蟹肉餅及港人最愛的五香牛雜，不同滋味絕對可以滿足各位美食達人！記得前往沙田馬場與三五知己一邊欣賞表演，一邊開懷暢飲，盡情投入場內熱鬧氣氛！

「浪琴香港國際賽事」詳情

日期： 12 月 8 日

時間： 上午 11 時 30 分活動開始

下午 12 時 25 分首場開跑

地點： 沙田馬場

查詢電話： 1817

備註： 活動詳情、細則及條款請參閱活動主題網頁：https://shorturl.at/RBHla。

活動及優惠内容可能不時更改，並受有關條款及細則約束，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知。

活動當天沙田馬場將實施人流安全管理措施。

入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

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