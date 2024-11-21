韩国人气男歌手圭贤 1月再访港开唱

韩国人气男子天团 Super Junior 成员圭贤今年个人出道 10 周年，宣布举行亚洲巡回演唱会纪念此重要日子。尚典娱乐集团有限公司(REG)隆重宣布 KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in HONG KONG 将於 2025 年 1 月 25 日假亚洲国际博览馆 3 号展馆举行。票价分为港币$1,699、$1,399 及$999，将於 2024 年 12 月 3 日（星期二）中午 12 时起经购票通(Cityline) 及大麦网(Damai)作公开发售。

今年是圭贤个人出道 10 周年的大日子，并於本月 27 日推出首张正规专辑《COLORS》，为 10 周年庆祝活动揭开序幕。新碟收录了包含抒情、舞蹈、流行，

以及音乐剧等多样化曲风，展现其不同的音乐天赋。同时，他亦宣布举行 10 周年亚巡「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS'」，踏足 9 个城市

举行， 首站定於 12 月 20 至 22 日在首尔开跑，当中香港场将於明年 1 月 25 日举行。

圭贤早前 4 月来港举行演唱会，当时因反应热烈而加开一场，他亦为了报答歌迷而特别翻唱了张敬轩的《隐形游乐场》，引起回响。今次亚巡以新碟《COLORS》命名，

圭贤除了演绎新歌外，亦为了香港场准备了特别演出， KYUpiter 及 ELF 一定不要错过。

售票详情

KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in HONG KONG

日期： 2025 年 1 月 25 日（星期六）

时间： 晚上 8 时

地点： 亚洲国际博览馆 3 号展馆

门票： 港币$1,699，$1,399 及$999 元（全场座位）

门票将於 2024 年 12 月 3 日（星期二）中午 12 时於购票通(Cityline) 及大麦网(Damai)公开发售。

购票通(Cityline)。

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上 10 时至晚上 7 时，公众假期休息）

大麦网(Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上 9 时至晚上 8 时）

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻