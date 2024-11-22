这组合太少见！李政宰&林智妍有望搭档主演《可恶的爱情》，相差18岁的欢喜冤家罗曼史

李政宰与林智妍（林知衍）将携手出演浪漫喜剧。
据韩媒「Star Today」报导，李政宰与林智妍将合作主演浪漫喜剧电视剧《可恶的爱情》（暂译）。 两位演员所属的同一家经纪公司Artist Company表示「正在积极讨论中」。
《可恶的爱情》讲述了一位希望成为浪漫剧大师的刑侦剧专业演员与一位从政治部降职到娱乐部的「年度最佳记者奖」得主之间的「嫌弃罗曼史」。该剧由去年在电视萤幕大获成功的《车贞淑医生》的编剧郑汝良执笔，今年热门剧《好搭档》的金佳蓝导演执导。
如果李政宰确认出演《可恶的爱情》，这将是他自2019年《辅佐官》之后时隔五年重返小萤幕。林智妍和李政宰分别在Netflix全球热播剧《黑暗荣耀》和《鱿鱼游戏》中展现了卓越的演技，两人将克服18岁的年龄差，共同呈现浪漫喜剧。《可恶的爱情》计画敲定主演阵容后明年开始拍摄，负责制作的Studio&New透露「目前正在进行前期制作」。
此外，林智妍主演的JTBC电视剧《玉氏夫人传》将於本月30日开播；而李政宰主演的Netflix原创剧《鱿鱼游戏》第二季也将於12月26日上线。
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