SEVENTEEN登迪士尼年末特辑舞台，唱圣诞歌

男团SEVENTEEN成为首个登上美国迪士尼年末特辑舞台的K-POP艺人，将在「神奇迪士尼的世界：假日盛典 The Wonderful World of Disney： Holiday Spectacular」中惊喜登台。

「神奇迪士尼的世界：假日盛典」於12月1日播出，SEVENTEEN会在当天有单独的演出，演唱《Santa Claus Is Coming to Town》。这无疑证明了SEVENTEEN在北美的影响力。 他们与Elton John、John Legend、Pentatonix等艺人一同加入「神奇迪士尼」的表演阵容，和传奇人物并肩而立。「神奇迪士尼的世界：假日盛典」今年迎来了第九届，Mariah Carey、Michael Bolton、David Foster、Andrea Bocelli以及Kelly Clarkson等知名艺术家都曾参与。



此前SEVENTEEN成功举办了北美巡演，他们在美国5个城市举办了共计10场的「SEVENTEEN 』RIGHT HERE」世界巡演，与数万粉丝见面。



此外，SEVENTEEN将於11月27日发行第4张日语单曲专辑《Shohikigen》，随后开启日本巨蛋巡演，於29日至30日在名古屋巨蛋拉开序幕。

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