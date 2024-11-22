边佑锡广告身价涨3倍，属顶级行列！《背著善宰跑》后光代言费就挣够100亿，电视剧片酬也跟著涨

「大势中的大势」演员边佑锡的广告身价究竟有多大变化？ 据悉在短短半年内，他的广告代言费已暴涨超过三倍，这在业内实属罕见。

根据韩媒「OSEN」的独家报导，边佑锡的广告代言费已突破每年10亿（韩币，下同），达到了韩国本土顶级明星中数一数二的水准。 提到边佑锡，绝对离不开tvN的热门剧《背著善宰跑》，这部剧成为了他的事业转捩点，一举将他推上了事业顶峰。

据悉，在《背著善宰跑》开播前，边佑锡的年广告代言费约为4亿，这已经是一笔不小的金额。 然而随著该剧的热播和超高的话题度，他迅速跻身顶级明星行列。



作为「人气晴雨表」的广告界火速向边佑锡抛出橄榄枝，另其一举成为金融、家电、化妆品、家俱和咖啡等约19个品牌的代言人，走红速度堪称搭火箭。 可以说他一夜之间站上了事业的巅峰，身价更是直线上涨，从原本4亿的代言费用一路飙升到了如今，仅6个月时间就突破了10亿。 相关人士透露有的广告报价甚至高达10亿至15亿之间，虽然并非每份合同都能达到10亿，但保守估计边佑锡今年的广告总收入已轻松突破100亿。



在这种情况下，越来越多的观众和粉丝开始好奇边佑锡下一部作品的片酬。 随著《背著善宰跑》的成功，有业内人士预测他未来的片酬很可能达到每集1亿，甚至更高。



目前边佑锡忙於海外粉丝见面会，同时讨论新剧本中，争取早日回归本职工作。

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