視力友好！金秀賢&曹寶兒、朴寶英&朱智勛、金多美等出席迪士尼活動，與唐老鴨情侶上演吃醋情景劇

韓星金秀賢、曹寶兒、朴寶英、朱智勛、金多美等昨日來到新加坡出席迪士尼活動，與迪士尼角色歡樂合照，畫面超級養眼！

迪士尼2024年亞太區發布會於11月20日上午在新加坡濱海灣金沙酒店舉辦，介紹即將推出的新作品。 活動現場準備了多個大型打卡位置，還邀請到多國影視巨星，場面十分浩大。

金秀賢和曹寶兒一起出席《山寨人生》宣傳活動，隨後金秀賢通過IG限動公開合照，這也是兩位主演第一次正式同框出鏡：



金秀賢還和迪士尼經典卡通角色米妮、米奇一起比心合照，隨後摟著黛絲鴨的肩膀和手臂單獨合照，黛絲鴨還用手捂住嘴巴，看起來受寵若驚！





一秒後黛絲鴨的正牌男友唐老鴨立即衝進鏡頭，毫不客氣地把金秀賢擠到身後、只留下殘影！眼尖網友指出黛絲鴨疑似趁亂豎中指表達不滿XD





朴寶英和朱智勛、導演金熙元、原著作家姜草一起出席新劇《照明商店》試映會及記者會。



正式活動結束後，朴寶英拉著朱智勛和《Nine Puzzle》女主角金多美一起合照，氣氛和樂融融：



朴寶英還分享了足足8張跟米奇米妮的合照，這麼可愛，讓人快要分不清究竟哪個才是人偶啦~XD









《照明商店》試映會現場公開了劇集的Highlight片段，引起一片好評。該劇一共8集，前四集將於12月4日通過Disney+獨家公開。









此外，迪士尼2024年亞太區發布會活動首日介紹了迪士尼、惹事世紀影業、華特迪士尼動畫工作室、皮克斯、盧卡斯影業及漫威工作室即將推出的作品，韓國作品包括朱智勛、朴寶英、金雪炫等主演的《照明商店》，金南佶、金英光主演的《Trigger》，柳承龍、梁世宗、林秀晶主演的《巴人》，薛景求、- 79-恩斌主演的《狂醫魔徒》，金多美、孫錫久主演的《Nine Puzzle》，以及金秀賢和曹寶兒主演的《山寨人生》。 發布會將於次日（21日）繼續進行，屆時將公開迪士尼綜合娛樂內容（Disney General Entertainment）以及韓國和日本的原創內容陣容，進一步延續活動的熱度。

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