视力友好！金秀贤&曹宝儿、朴宝英&朱智勋、金多美等出席迪士尼活动，与唐老鸭情侣上演吃醋情景剧

韩星金秀贤、曹宝儿、朴宝英、朱智勋、金多美等昨日来到新加坡出席迪士尼活动，与迪士尼角色欢乐合照，画面超级养眼！

迪士尼2024年亚太区发布会於11月20日上午在新加坡滨海湾金沙酒店举办，介绍即将推出的新作品。 活动现场准备了多个大型打卡位置，还邀请到多国影视巨星，场面十分浩大。

金秀贤和曹宝儿一起出席《山寨人生》宣传活动，随后金秀贤通过IG限动公开合照，这也是两位主演第一次正式同框出镜：



金秀贤还和迪士尼经典卡通角色米妮、米奇一起比心合照，随后搂著黛丝鸭的肩膀和手臂单独合照，黛丝鸭还用手捂住嘴巴，看起来受宠若惊！





一秒后黛丝鸭的正牌男友唐老鸭立即冲进镜头，毫不客气地把金秀贤挤到身后、只留下残影！眼尖网友指出黛丝鸭疑似趁乱竖中指表达不满XD





朴宝英和朱智勋、导演金熙元、原著作家姜草一起出席新剧《照明商店》试映会及记者会。



正式活动结束后，朴宝英拉著朱智勋和《Nine Puzzle》女主角金多美一起合照，气氛和乐融融：



朴宝英还分享了足足8张跟米奇米妮的合照，这么可爱，让人快要分不清究竟哪个才是人偶啦~XD









《照明商店》试映会现场公开了剧集的Highlight片段，引起一片好评。该剧一共8集，前四集将於12月4日通过Disney+独家公开。









此外，迪士尼2024年亚太区发布会活动首日介绍了迪士尼、惹事世纪影业、华特迪士尼动画工作室、皮克斯、卢卡斯影业及漫威工作室即将推出的作品，韩国作品包括朱智勋、朴宝英、金雪炫等主演的《照明商店》，金南佶、金英光主演的《Trigger》，柳承龙、梁世宗、林秀晶主演的《巴人》，薛景求、- 79-恩斌主演的《狂医魔徒》，金多美、孙锡久主演的《Nine Puzzle》，以及金秀贤和曹宝儿主演的《山寨人生》。 发布会将於次日（21日）继续进行，届时将公开迪士尼综合娱乐内容（Disney General Entertainment）以及韩国和日本的原创内容阵容，进一步延续活动的热度。

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