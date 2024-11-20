NewJeans成員Hanni可愛黑粗框鏡的機場造型，原來是cos《超人特攻隊》衣夫人～

人氣女團NewJeans成員Hanni在昨天（19日）現身仁川機場，一身高雅灰西裝＆短髮搭配黑粗框眼鏡，獨特的造型在網上引來兩極化的評價！
有人覺得 Hanni 的造型獨特又可愛：「好像動漫人物啊～」、「有少女漫畫女主的氣質」、「特別可愛」也有人認為：「造型師是不是在惡搞」、「假髮真的太假」、「總覺得哪裡怪怪的，全靠顏值撐場面」
241119#NewJeans #뉴진스#HANNI #하니 pic.twitter.com/EuFughb2Q2— 安 (@isanbaobao) November 19, 2024
November 19, 2024
#뉴진스 #NewJeans #하니 #HANNI #김포공항 #출국 #입국 #프리뷰 https://t.co/DCXPbGkw7Z <- Original Photo pic.twitter.com/3HAaPX8rZe— 톱스타뉴스 포토 | TOPSTARNEWS.NET (@TSN_PHOTO) November 19, 2024
▼不過，Hanni 也算是親自解答啦！上傳了影片並寫道：「如果你需要一套超級英雄的服裝...（紅色電話圖示）」
@newjeans_official#NewJeans #뉴진스 #Film_By_NewJeans #NewJeans_is_Everywhere ♬ original sound - A̷a̷r̷o̷n̷T̷h̷e̷B̷a̷d̷B̷o̷s̷s̷
那就是高人氣動畫電影《超人特攻隊》（The Incredibles）中的角色衣夫人莫衣娜（Edna Mode）啦！還真的蠻像的～，越看越可愛。XD
大家覺得如何呢？
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