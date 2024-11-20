兒子能摸出媽媽的手嗎？金鍾國拿身家財產賭，被台灣天燈守護？希澈下豪語遷出戶籍，結果：

《我家的熊孩子》「復仇者母親聯盟」台灣行下集，一行人下榻整棟民宿，為了房間選擇而展開對決，決定以「兒子能否蒙眼摸出媽媽的手」來競爭。

先是許卿煥，許卿煥摸著摸著竟說金鍾國媽媽的手像「蟾蜍」，差點出大事！他大膽地選擇了那隻「蟾蜍手」，一拿下眼罩大概全身冒汗了，以為是媽媽的手才開玩笑結果出糗，金鍾國作勢要「處理」他，他膽怯的說：「手肉肉的，真的很像……」



換金鍾國上場，他說自己不只有這天旅遊才牽媽媽，對媽媽的手很熟悉，信誓旦旦地拿身家財產來賭，媽媽不太信任：「明明說過要好好守住現在擁有的……」原來是說金鍾國在天燈上許的願。結果，金鍾國選對了！守住了財產！媽媽欣慰地說：「可能是有放孔明燈（天燈）的效果。」



發下豪語的除了金鍾國還有希澈，希澈摸完後自信滿滿地說：「4號不是我媽媽的話，可以從戶籍上去掉我！」一句話讓媽媽們要笑瘋，字幕組還有趣的在希澈媽媽的鏡頭寫下「失去兒子前30秒」，揭下面罩後媽媽笑喊：「你現在不是我兒子了！」



由於只有鍾國猜對，剩下的人進入第二戰，換媽媽猜兒子的手。希澈沒猜出來沒關係，希澈媽媽猜對了！媽媽替希澈解圍，抱著他說：「重新加入戶籍吧！」畫面頓時重回溫馨。



其他人的挑戰結果就不多說了，精華影片如下（已定位5:42），香港觀眾可於黃Viu收看完整節目！



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