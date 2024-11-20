NewJeans成员Hanni可爱黑粗框镜的机场造型，原来是cos《超人特攻队》衣夫人～

人气女团NewJeans成员Hanni在昨天（19日）现身仁川机场，一身高雅灰西装＆短发搭配黑粗框眼镜，独特的造型在网上引来两极化的评价！
有人觉得 Hanni 的造型独特又可爱：「好像动漫人物啊～」、「有少女漫画女主的气质」、「特别可爱」也有人认为：「造型师是不是在恶搞」、「假发真的太假」、「总觉得哪里怪怪的，全靠颜值撑场面」
241119#NewJeans #뉴진스#HANNI #하니 pic.twitter.com/EuFughb2Q2— 安 (@isanbaobao) November 19, 2024
November 19, 2024
#뉴진스 #NewJeans #하니 #HANNI #김포공항 #출국 #입국 #프리뷰 https://t.co/DCXPbGkw7Z <- Original Photo pic.twitter.com/3HAaPX8rZe— 톱스타뉴스 포토 | TOPSTARNEWS.NET (@TSN_PHOTO) November 19, 2024
▼不过，Hanni 也算是亲自解答啦！上传了影片并写道：「如果你需要一套超级英雄的服装...（红色电话图示）」
@newjeans_official#NewJeans #뉴진스 #Film_By_NewJeans #NewJeans_is_Everywhere ♬ original sound - A̷a̷r̷o̷n̷T̷h̷e̷B̷a̷d̷B̷o̷s̷s̷
那就是高人气动画电影《超人特攻队》（The Incredibles）中的角色衣夫人莫衣娜（Edna Mode）啦！还真的蛮像的～，越看越可爱。XD
大家觉得如何呢？
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