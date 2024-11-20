「NewJeans之母」閔熙珍辭ADOR社內理事職務、離開HYBE！「再努力只是浪費時間，用法律懲罰HYBE的野蠻行徑」

女團 NewJeans 的製作人、ADOR 前代表閔熙珍今日（20）宣佈辭去 ADOR 社內理事職務，並對母公司 HYBE 採取法律措施。

閔熙珍通過正式聲明表示：「我今天辭去 ADOR 社內理事一職。另外，將解除與 HYBE 簽訂股東間的合約，並對 HYBE 違反股東間合約的事項追究法律責任，此外還將對 HYBE、相關人士的眾多非法行為採取必要的法律措施。」

接著，她說：「從今年4月 HYBE 的非法監察開始，在持續7個多月地獄般與 HYBE 的紛爭中，我到現在仍一直堅守著股東之間的合約，爲了將 ADOR 恢復到4月之前的位置，盡了我所能做的一切努力。但是 HYBE 不僅沒有反省，反而編造毫無根據的虛假事實，甚至將羞恥的非法監查等展示到大眾面前，做出史無前例的愚蠢行爲。」



閔熙珍指出：「事實上，HYBE 從一開始就知道內部告發內容都是真實的，而且是正當地提出問題。但是對於只重視自己利益、榮華富貴的他們來說，『解決問題』的本質是比什麼都想要回避的課題。」

閔熙珍還表示：「HYBE 拿出充滿惡毒條款的製作業務委任合約等，持續著僞善、矛盾的行爲。HYBE 展開的24年的野蠻行徑將成爲 K-POP 歷史上空前絕後的事件，雖然 HYBE 的道德敗壞已經達到極點，骯髒的媒體炒作也會持續，但我現在並不擔心大眾也能讀懂這種模式。即便如此，如果存在牽強附會的勢力和媒體，我們絕不會坐視不理，將用法律予以嚴懲。」最後說道：「雖然事件還沒有結束，但是向近半年來一直給予支持的包括 Bunnies（NewJeans粉絲名）在內的很多人表示感謝，雖然有些人可能無法理解我爲什麼會堅持到這個程度，但是世界上像我這樣的人存在的原因和意義也是有的，希望大家多多關注我今後展開的新 K-POP 旅程。」



正式聲明一公布後，閔熙珍也把 IG 帳號追蹤人數清空（本來有追蹤 ADOR 和 NewJeans），更在 IG 限時動態分享 Deniece Williams 的歌曲〈Free〉，吸引大家的視線。



而 ADOR 前代表閔熙珍和母公司 HYBE 娛樂紛爭持續數月，但未有平息的跡象，甚至愈演愈烈。今年4月，HYBE 以閔熙珍爲首的 ADOR 管理層以奪取經營權、瀆職等理由著手進行監查。閔熙珍反駁說，HYBE 旗下 Label 所屬組合剽竊 NewJeans 概念是矛盾的核心。最終 HYBE 在8月27日解除閔熙珍的代表職務，30日 ADOR 理事會對閔熙珍方面提出的代表任命案（復職）案做出否決決定。



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