儿子能摸出妈妈的手吗？金钟国拿身家财产赌，被台湾天灯守护？希澈下豪语迁出户籍，结果：

《我家的熊孩子》「复仇者母亲联盟」台湾行下集，一行人下榻整栋民宿，为了房间选择而展开对决，决定以「儿子能否蒙眼摸出妈妈的手」来竞争。

先是许卿焕，许卿焕摸著摸著竟说金钟国妈妈的手像「蟾蜍」，差点出大事！他大胆地选择了那只「蟾蜍手」，一拿下眼罩大概全身冒汗了，以为是妈妈的手才开玩笑结果出糗，金钟国作势要「处理」他，他胆怯的说：「手肉肉的，真的很像……」



换金钟国上场，他说自己不只有这天旅游才牵妈妈，对妈妈的手很熟悉，信誓旦旦地拿身家财产来赌，妈妈不太信任：「明明说过要好好守住现在拥有的……」原来是说金钟国在天灯上许的愿。结果，金钟国选对了！守住了财产！妈妈欣慰地说：「可能是有放孔明灯（天灯）的效果。」



发下豪语的除了金钟国还有希澈，希澈摸完后自信满满地说：「4号不是我妈妈的话，可以从户籍上去掉我！」一句话让妈妈们要笑疯，字幕组还有趣的在希澈妈妈的镜头写下「失去儿子前30秒」，揭下面罩后妈妈笑喊：「你现在不是我儿子了！」



由於只有钟国猜对，剩下的人进入第二战，换妈妈猜儿子的手。希澈没猜出来没关系，希澈妈妈猜对了！妈妈替希澈解围，抱著他说：「重新加入户籍吧！」画面顿时重回温馨。



其他人的挑战结果就不多说了，精华影片如下（已定位5:42），香港观众可於黄Viu收看完整节目！



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