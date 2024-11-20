BLACKPINK Rosé大讚泰勒絲：不僅親切回答我的疑惑，還留了電話！談NewJeans：我愛這些女孩

女團BLACKPINK成員Rosé憑藉她與Bruno Mars的合作曲〈APT.〉不僅刷新了K-POP的新紀錄，還在全球掀起模仿熱潮，即使不是粉絲，也都能哼唱幾。

最近積極宣傳新曲的Rosé接受了英國時尚雜誌《i-D》的採訪，提到了歌星Taylor Swift（泰勒絲）和K-POP後輩團NewJeans。

採訪中Rosé先談到了新專輯的製作過程，稱這是一個「治癒的過程」，表示：「製作專輯是我唯一能夠保持理智的時候，就像依偎在母親的懷抱裡。 」不過她也坦言，在洛杉磯獨自停留並專注於專輯創作的過程中，有時會感到孤獨，「這讓我與音樂之間形成了一種有害卻又無害的關係，有時對音樂過於執著，但即使它沒有積極的效果，我仍然需要它來維持我的生活」。



Rosé還提到她在去年的一次活動中遇見了全球流行天后Taylor Swift，並向她尋求了一些建議。Rosé回憶道：「我告訴Swift自己是她的超級粉絲，並說有幾個問題想請教她。 她回答『儘管問，我會幫你』。 Swift講述了她的經驗，表現出樂於幫助的姿態，她甚至給了我電話號碼，說『如果有疑問隨時告訴我』。」Rosé大讚Swift是一個「非常酷且非常美麗的女性」，並稱：「她向我簡要說明了我需要注意的一切，作為行業中的頂尖人物，她非常善良地引導了我。」





@TaylorSwift13 invited Rosé to the recently held party! pic.twitter.com/0DjMubxtCB — The Swift Society (@TheSwiftSociety) September 11, 2023

之後媒體還詢問了Rosé有關「K-Pop明星的戀愛方式」，對此Rosé僅表示「無可奉告」。

在被問及關於後輩組合NewJeans和與HYBE之間的內部矛盾時，Rosé微微挑眉並輕輕搖頭表示：「我更想談論積極的事情，我非常喜歡那些女孩。」以簡短的答案迴避了問題。



此外，Rosé將於12月6日發行首張個人正規專輯《Rosie》。 在專輯發佈之前，她已於10月18日先行發佈了單曲〈APT.〉，該曲是與Bruno Mars合作的作品，一經公開即刻橫掃各大音樂榜單，獲得了廣泛喜愛。

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