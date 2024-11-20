追蹤人數54萬人的G-Dragon小帳竟然不是他本人經營的：我也很想知道到底是誰

G-Dragon（權志龍）不愧是K-POP的王者，只要他一亮相勢必成為萬眾矚目的焦點。 隨著他的回歸，他的IG小帳也火速被翻出，目前追蹤人數已突破了54萬。可是GD卻表示，小號並非他親自運營。

日前，GD受邀錄製了MBC FM4U廣播節目《金伊娜的繁星之夜》，與主持人金伊娜暢聊。GD表示，因自然隨性的日常照片而引發關注的IG小帳並非由他本人經營。 他提到小帳的經營者時說：「我也正在打聽到底是誰，總之不是我。我不太清楚對方是誰，但似乎透過某種方式與我交流。」

主持人金伊娜問道：「照片拍得很近啊？」，GD回答：「我沒法具體確定是誰，這個人好像會換來換去。我自己也會去看那些上傳的照片。」金伊娜接著問：「如果上傳了你不喜歡的照片，你會訓斥對方嗎？」GD說道：「我們有一個交流管道，會在那裡說。但是我並不知道經營者是誰。」他還提到：「我叫這個（帳號的）人『羅米』，每次問『你到底是誰』，對方都會只讀不回，真的很神秘。」表達了無奈之意。

GD的小號「8lo8lo8lowme」因其特別的ID而受到關注。 這一ID來源於他2014年在廣告中喊出的台詞，同時也象徵著他「88個月」的回歸。 這一帳號從上個月31日起開始上傳GD的日常照片，目前已擁有超過54萬名粉絲。該帳號唯一追蹤的人正是GD本人。帳號還曾公開過GD與在MBC綜藝節目《無限挑戰》中有著默契合作的搞笑藝人鄭亨敦的畫面，吸引了粉絲和網友的注意。



此外，GD在2017年發行迷你專輯《權志龍》后，時隔7年4個月，與10月31日推出了數位單曲《POWER》。

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