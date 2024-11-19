《鬼怪》兄妹時隔8年售後！孔劉將作為嘉賓出演劉寅娜的電台，劇迷：「終於等到了、叫李棟旭一起」

活久見！過了這麼多年竟然還可以看到《鬼怪》金氏兄妹的售後！

劉寅娜的 YouTube 電台節目《You in Radio》18日通過網路公告孔劉將作為嘉賓登場，並讓大家留下好奇之處、想說的話、目擊之談、故事等。



而兩人曾在2016年合作過人氣韓劇《鬼怪》並在劇中飾演兄妹，時隔多年再次同框，也讓許多《鬼怪》的劇迷紛紛直呼：「終於有兄妹的售後了」、「《鬼怪》竟然已經是8年前的劇了」、「冬天可以再重溫一次了」、「眼淚要流下來了」、「能不能也叫李棟旭一起來」、「竟然還可以看到售後」、「兄妹大發」等等。



《You in Radio（유인라디오）》是把「劉寅娜（유인라）」和「Radio（라디오）」結合而成，以劉寅娜不加修飾、舒適的主持能力和溫暖溝通爲中心的廣播形式的內容，預計每週都會公開像是在聽廣播一樣的內容。節目的 Logo Song 還是由好友 IU 所演唱，期待之後有機會看到 IU 出演啊 XD



另外，孔劉與徐玄振主演的《一箱情緣》即將在29日於 Netflix 上線，該劇講述因湖邊浮出的旅行箱而開始被揭露的秘密婚介夫婦，以及旅行箱中一對男女可疑的結婚故事；故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶。



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