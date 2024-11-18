不當「民棄客人」！BLACKPINK Jennie穿黑白LOOK參加婚禮，海外網友大不解

前段時間BLACKPINK成員Jennie參加了娛樂圈知名造型師的婚禮，一身黑白配色的賓客LOOK在本土網路上贏得大片稱讚，得體、簡約又不失時尚。

要知道在韓國「婚禮的主角是新娘」這句話深入人心，身著純白婚紗、佩戴璀璨珠寶的新娘才是婚禮上最引人注目的焦點。 為了更突出「主角」新娘，賓客們通常會避開純白或者淺色系服飾，偏好深色系的衣服，這種著裝習慣被視為對新娘的一種「禮貌」。 如果有人穿著明亮、華麗的服裝出席婚禮，可能會被視為「關種」（引人關注的人）甚至「民棄客人」（影響到他人、讓他人有負擔的人）。 如同李昇基和李多寅結婚時，新娘的姐姐李侑菲就因為穿了一身粉色套裝，還搭配了一支鮮豔粉紅手提包而遭到全韓網友的吐槽，被罵是「最討人厭的賓客」。



不過，在韓國人眼中很得體的Jennie的賓客LOOK卻引發了海外網友的討論與爭議。 大批海外網友不解地評論道：「穿得太隨便了吧」、「這像參加葬禮」、「看著像是去上班」等，他們顯然難以理解韓國的婚禮著裝文化。



對此韓國網友紛紛表示：「別批評其他國家的文化，你們自己愛穿什麼就穿什麼」、「我們也不了解你們的文化」、「在國外婚禮像派對，而我們只是吃飯順便慶祝，穿得整潔舒適就行」、「要是Jennie穿得光鮮亮麗，大家又會說她搶了新娘風頭」等。 不過也有部份網友持不同意見，認為「婚禮這麼喜慶，黑色衣服未免顯得有些奇怪」、「確實有點暗沉」、「現在去婚禮和葬禮的賓客穿得幾乎沒有區別」、「重要場合還是穿得亮麗些更好」等。

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