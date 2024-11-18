3年了，宋智孝還沒找到合適她的髮型師嗎？新髮型又被嘲笑了：為了這個造型，何必去美髮店呢？

最新一期的《Running Man》中，宋智孝的新髮型驚呆了所有人。

像往常一樣，成員們集合並等待開場。 劉在錫看到宋智孝後笑著說：「是燙頭髮了嗎？」宋智孝頂著一頭蓬鬆的長捲髮，像極了嬉皮風的造型，引起了大家的注意。 劉在錫又開玩笑地說：「像Undertaker一樣。」而池石鎮則問道：「是沒去美髮店嗎？」宋智孝回答：「有去。」池石鎮直接吐槽道：「那為什麼去呢？ 還只是做這個髮型？」直言不諱的話語引爆眾人的笑聲。 聽到其他成員起哄，池石鎮一邊道歉一邊繼續說：「抱歉，但是洗完頭，吹乾後，這頭髮不就是這樣嗎？」讓大家再次笑成一片。



宋智孝在2021年曾短髮造型引起了廣泛的關注。 當時，一些不滿她造型的粉絲認為造型師一直給她穿不適合她的衣服，並提出更換造型師的要求。



2022年宋智孝親自透露了剪短髮的真相，透露當時突然剪髮的原因是「其實老實說，我喝了很多酒。 喝得很醉，一時衝動，覺得『我怎麼會做這種事』。 用的還是剪快用完的牙膏、化妝品的那種剪刀。 請不要罵我們的造型師，真的很抱歉。」原來是她自己剪的，而非造型師所為。

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