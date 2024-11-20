Disney+《热血司祭2》大玩Cosplay？！金南佶、BIBI化身帅气小丑＋火辣小丑女　李荷妮这套也不输

今年年末可说是Disney+韩剧大爆发的时刻，每一部剧都掀起极高讨论热潮，大赏演员们纷纷惊喜加盟，让Disney+韩剧更加星光熠熠。其中动作戏超多、网友看得最过瘾的莫属时隔5年带著第二季回归的《热血司祭2》，在最新集数中，金南佶与BIBI竟化身小丑、小丑女掀起收视高潮，再度稳居双位数达11.2%，可说是近期讨论度最夯的热门韩剧。

超狂Cosplay盛宴

继上周金成均饰演的刑警具大荣化身成南韩宠儿大熊猫「福宝」之后，最新集数中则是换成金南佶饰演的神父金海日与BIBI饰演的女警具滋荣大玩COSPLAY变装秀。

两人在游乐园中画上相似度极高的妆容现身对抗反派，且BIBI还完美还原小丑女的经典站姿，一旁还有金成均的恐怖面具陪衬，整个画面违和又大胆张狂，彷佛他们才是反派一般，脑洞大开的场景也让网友直呼实在太酷了！





李荷妮成变装女王！

在首两集中戏分没这么多的李荷妮，终於在最新集数中大放异彩！她饰演的最强检察官朴京善在金海日苦苦哀求下，最终答应空降釜山担任检察官，与金海日一同收拾当地毒品集团。而她从一出场的专业正装，到气势极强的大红色OOTD，接著又换上俐落运动服，无论何种装扮都能完美消化。

而她最受网友喜爱的造型，莫过於绑上撞色丝巾，搭配气质满分的风衣外套，与金海日在观光巴士上交换情报的片段，真的充分显示出违和的幽默感，果然只有李荷妮才能发挥这个兼具疯狂与幽默的角色。





金海日甩尾下车帅翻天

虽然神父金海日已经很帅，但在第三集结尾更是全场高能，他为了去营救遭劫车的具滋荣车队一行人，直接将车开进去打斗现场，还直接上演一段滑行甩尾下车的场面，一镜到底的拍摄手法让人赞叹导演的拍摄功力之外，金海日沉稳又帅气的登场模样更让剧迷尖叫连连。后续他更展现极强战斗力，俐落打戏毫无冷场，最终还能冷静送红纹刺鳅去医院，如此脑性男的人设怎叫人不爱！



谁才是真正大反派？

东南亚最大毒枭金洪植（盛骏饰演）回到韩国后作风一样凶狠，且完全不把警方放眼里，杀警察、冲撞警车样样来。原来是因为他早就打点好关系，与警方内部有密切合作。不过原以为反派只有一名，但在第四集中，发现釜山地方检察厅南部支厅部长南头宪（徐贤宇饰演）也是相当心狠手辣！

南头宪靠著长官女儿吸毒的把柄官阶平步青云，如今更玩笑问了金洪植一句「能让我当上总统吗？」无意中展现极大野心，两人联手合作后，又将替金海日等人带来多大威胁？请一定要锁定每周五六由Disney+独家跟播的《热血司祭2》。



Disney+独家跟播《热血司祭2》每周五、六 晚间10:30 上架新集数

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