Buzz闵庚勋今日婚礼，《认哥》成员唱祝歌、将在节目播出！李常敏哽咽公开「新人牵手影片」

好期待在《认识的哥哥》看到闵庚勋婚礼上的幸福时光！

Buzz乐团主唱闵庚勋与电视台PD申奇恩（音）因《认识的哥哥》结缘并修成正果，今日在新罗酒店举办婚礼，节目成员集体唱祝歌送上祝福。

闵庚勋已经为《认识的哥哥》担任了9年固定成员，申奇恩则曾经是该节目的PD。 2018年两人因合作节目而相识，因为都很喜欢露营而经常分享资讯，从去年底开始发展成恋人。 申PD后来制作了中年恋综《最后的爱》等节目，目前在企划新的项目，最近通过婚礼请柬首次公开长相。



韩媒OSEN独家公开了更多婚纱照：



闵庚勋婚礼只邀请亲友出席、不对外公开，但《认哥》成员姜镐童、金希澈、李寿根、金荣澈、徐章焄、李常敏演唱祝歌的部份会通过《认识的哥哥》播出。

刚刚李常敏在IG分享了闵庚勋与新娘牵手的片段，感性留言称好几次感动到哽咽，祝福两人拥有美好的未来：「庚勋啊... 我今天怎么了... 不知道哽咽了多少次ᅲᅲ婚礼太美了！庚勋啊要好好生活啊~~申奇恩PD今天也非常美丽。 两人从恋爱到结婚的故事非常令人感动。 今天真的是美好的一天。」



此外，闵庚勋2003年以「偶像乐团鼻祖」Buzz 的首张正规专辑《Morning Of Buzz》出道，推出了《胆小鬼》《刺》《不懂男人》等多首热门歌曲，广受喜爱。 2015年，闵庚勋以固定成员身份加盟《认识的哥哥》并由此跨足综艺界，凭藉独特的「四次元」个性备受瞩目。

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