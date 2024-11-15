SMTOWN家族演唱會2025年首爾場：30週年紀念SJ、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT、aespa全明星陣容公開！

「SMTOWN LIVE 2025」除了SM家族前後輩眾星雲集外，最特別的是！將公開由25名練習生組成的 SMTR25，真是令人太期待啦～～～ 。

即將在明年1月舉辦的「SMTOWN LIVE」家族演唱會首爾場公開了出演陣容及主視覺海報，引發粉絲們熱烈討論。

首爾演唱會將於2025年1月11日至12日在首爾高尺天空巨蛋舉行，為期兩天的公演活動，也是SM家族粉最期待的大型活動，更華麗的出演陣容凸顯了SM娛樂30週年的獨特意義。



這次演出的歌手團體包括 Kang Ta、BoA、東方神起、Super Junior、少女時代的太妍和孝淵、SHINee的Key和珉豪、EXO的Suho和燦烈、Red Velvet、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、nævis、Raiden...等藝人之外，還有由25名練習生組成的 SMTR25 和 Mar Vista、SM Jazz Trio、閔智雲等SM旗下所屬藝人也將出演，為觀眾呈現更加多彩豐富的舞台。



「SMTOWN LIVE 2025」門票預訂將透過網路預訂網站 Melon Ticket 進行，粉絲俱樂部預售將於22日晚上8點開始，普通預訂將於25日晚上8點開始，預計門票競爭會相當激烈。

SM 全球公演品牌「SMTOWN LIVE」自2008年首次巡迴演出以來，已在首爾、紐約、洛杉磯、巴黎、杜拜、聖地牙哥、東京、北京、上海、曼谷、新加坡等世界各大城市成功舉辦，鞏固其無與倫比的「全球演出第一品牌」的地位。

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