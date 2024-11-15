BTS 防彈大哥 Jin 新歌〈Running Wild〉MV公開，獻上真摯祝福：「希望聽這張專輯的每個人都能幸福。」

光是 Jin（金碩珍）的新歌封面就療癒到我了！！！不愧是世紀宇宙無敵超級大帥哥...。

男團 BTS 防彈少年團成員 Jin 在今天（15日）發行了首張個人專輯《Happy》，全新主打歌〈Running Wild〉MV 公開後引發熱烈關注。



▼Jin〈Running Wild〉MV：



這張專輯包含了主打歌〈Running Wild〉、先行曲〈I’ll Be There〉、獻給粉絲的歌曲〈思念中〉等一共 6 首歌曲，真真實實讓歌迷們感受到 Jin 自己的音樂世界觀。



特別是 Jin 以個人名義發行的專輯感到特別有意義，並傳達了他的想法：「我希望聽這張專輯的每個人，都能感到幸福。」就如同他的專輯名稱一樣《Happy》（快樂）。此外，他親自填詞、參與創作的粉絲歌曲〈思念中〉（그리움에）是根據練習生時期寫下的內容，表達了對粉絲的思念之情：「一邊回顧著當時的心情，一邊想著要盡快回到粉絲們身邊。」



隨著今天個人專輯的發行，Jin 計劃從 16 日開始在首爾獎忠體育館舉辦為期兩天的紀念專輯發行粉絲展示會。並於發行專輯的當天下午 2 點 30 分，在粉絲社交平台 Weverse 上舉行回歸直播。

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