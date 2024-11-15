SMTOWN家族演唱会2025年首尔场：30周年纪念SJ、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT、aespa全明星阵容公开！

「SMTOWN LIVE 2025」除了SM家族前后辈众星云集外，最特别的是！将公开由25名练习生组成的 SMTR25，真是令人太期待啦～～～ 。

即将在明年1月举办的「SMTOWN LIVE」家族演唱会首尔场公开了出演阵容及主视觉海报，引发粉丝们热烈讨论。

首尔演唱会将於2025年1月11日至12日在首尔高尺天空巨蛋举行，为期两天的公演活动，也是SM家族粉最期待的大型活动，更华丽的出演阵容凸显了SM娱乐30周年的独特意义。



这次演出的歌手团体包括 Kang Ta、BoA、东方神起、Super Junior、少女时代的太妍和孝渊、SHINee的Key和珉豪、EXO的Suho和灿烈、Red Velvet、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、nævis、Raiden...等艺人之外，还有由25名练习生组成的 SMTR25 和 Mar Vista、SM Jazz Trio、闵智云等SM旗下所属艺人也将出演，为观众呈现更加多彩丰富的舞台。



「SMTOWN LIVE 2025」门票预订将透过网路预订网站 Melon Ticket 进行，粉丝俱乐部预售将於22日晚上8点开始，普通预订将於25日晚上8点开始，预计门票竞争会相当激烈。

SM 全球公演品牌「SMTOWN LIVE」自2008年首次巡回演出以来，已在首尔、纽约、洛杉矶、巴黎、杜拜、圣地牙哥、东京、北京、上海、曼谷、新加坡等世界各大城市成功举办，巩固其无与伦比的「全球演出第一品牌」的地位。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻