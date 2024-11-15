《熊孩子》旅行總務從「小器國」金鍾國換金希澈，台灣烤肉店豪擲58萬韓元，但留下母子「親親」回憶

《我家的熊孩子》最新一集EP.417播出「復仇者母親聯盟之旅」，金鍾國、金希澈（Super Junior希澈）、許卿煥與李東健四熊孩子帶媽媽同遊台灣，比起「父仇者聯盟之旅」時，由於總務換人花了更多錢，不過也留下更多不一樣的回憶。

一行人在韓國仁川機場就決定好總務，從上次父子旅行的「小器國」金鍾國換成金希澈。要知道，上次父子到日本福岡旅行，金鍾國死死管著錢，尤其在娛樂支出上得再三請求他才肯掏錢，最後會費100萬（韓元）會費還餘50萬！鍾國媽媽深怕因鍾國無法真正從節約解放而嘆氣，李東健便提議完全相反的希澈當總務，話一說完換希澈媽擔憂：「他要是當總務就完了！」希澈不好意思的笑了，接著開朗的說會打造成豪華旅行，「一頓飯花百萬以上」！



四對母子下飛機就直奔聽說是台灣MZ世代最愛的烤肉店，是位於台北市大安區的乾杯燒肉居酒屋本店。眾人點完餐又參加該餐廳有名的「牛排猜猜看」活動，猜中牛排克數拚免費牛排，否則就要自掏腰包，結果……在此就不暴雷了，總而言之這頓午餐就花了58萬韓元（約1.3萬台幣，3200港幣），直接超越上次日本所花的所有會費，希澈：「還剩42萬元，完全Lucky Vicky（IVE張員瑛的樂觀思維）！這就是熊孩子啊！」



雖然花了不少錢，但他們在餐廳參加另個活動「親親五花肉」也獲得招待與特殊回憶。原本應是專屬情侶的活動，店家特別開放他們以母子關係且以親臉方式參與，四對母子難得有這種親密接觸，尤其對於李東健和媽媽而言。看著這些畫面，主持人徐章焄說：「多虧了這家店，時隔很久媽媽們和兒子親親了。」東健爸爸與希澈爸爸也欣慰地說店家「讓人很有好感」。



後續在新北十分平溪老街，希澈又收了一次錢，帶頭讓大家在紀念品店花錢XDDD。

▼相關影片（香港觀眾可於黃Viu收看完整節目）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞