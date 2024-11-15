BTS 防弹大哥 Jin 新歌〈Running Wild〉MV公开，献上真挚祝福：「希望听这张专辑的每个人都能幸福。」

光是 Jin（金硕珍）的新歌封面就疗愈到我了！！！不愧是世纪宇宙无敌超级大帅哥...。

男团 BTS 防弹少年团成员 Jin 在今天（15日）发行了首张个人专辑《Happy》，全新主打歌〈Running Wild〉MV 公开后引发热烈关注。



▼Jin〈Running Wild〉MV：



这张专辑包含了主打歌〈Running Wild〉、先行曲〈I’ll Be There〉、献给粉丝的歌曲〈思念中〉等一共 6 首歌曲，真真实实让歌迷们感受到 Jin 自己的音乐世界观。



特别是 Jin 以个人名义发行的专辑感到特别有意义，并传达了他的想法：「我希望听这张专辑的每个人，都能感到幸福。」就如同他的专辑名称一样《Happy》（快乐）。此外，他亲自填词、参与创作的粉丝歌曲〈思念中〉（그리움에）是根据练习生时期写下的内容，表达了对粉丝的思念之情：「一边回顾著当时的心情，一边想著要尽快回到粉丝们身边。」



随著今天个人专辑的发行，Jin 计划从 16 日开始在首尔奖忠体育馆举办为期两天的纪念专辑发行粉丝展示会。并於发行专辑的当天下午 2 点 30 分，在粉丝社交平台 Weverse 上举行回归直播。

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