《熊孩子》旅行总务从「小器国」金钟国换金希澈，台湾烤肉店豪掷58万韩元，但留下母子「亲亲」回忆

《我家的熊孩子》最新一集EP.417播出「复仇者母亲联盟之旅」，金钟国、金希澈（Super Junior希澈）、许卿焕与李东健四熊孩子带妈妈同游台湾，比起「父仇者联盟之旅」时，由於总务换人花了更多钱，不过也留下更多不一样的回忆。

一行人在韩国仁川机场就决定好总务，从上次父子旅行的「小器国」金钟国换成金希澈。要知道，上次父子到日本福冈旅行，金钟国死死管著钱，尤其在娱乐支出上得再三请求他才肯掏钱，最后会费100万（韩元）会费还余50万！钟国妈妈深怕因钟国无法真正从节约解放而叹气，李东健便提议完全相反的希澈当总务，话一说完换希澈妈担忧：「他要是当总务就完了！」希澈不好意思的笑了，接著开朗的说会打造成豪华旅行，「一顿饭花百万以上」！



四对母子下飞机就直奔听说是台湾MZ世代最爱的烤肉店，是位於台北市大安区的干杯烧肉居酒屋本店。众人点完餐又参加该餐厅有名的「牛排猜猜看」活动，猜中牛排克数拚免费牛排，否则就要自掏腰包，结果……在此就不暴雷了，总而言之这顿午餐就花了58万韩元（约1.3万台币，3200港币），直接超越上次日本所花的所有会费，希澈：「还剩42万元，完全Lucky Vicky（IVE张员瑛的乐观思维）！这就是熊孩子啊！」



虽然花了不少钱，但他们在餐厅参加另个活动「亲亲五花肉」也获得招待与特殊回忆。原本应是专属情侣的活动，店家特别开放他们以母子关系且以亲脸方式参与，四对母子难得有这种亲密接触，尤其对於李东健和妈妈而言。看著这些画面，主持人徐章焄说：「多亏了这家店，时隔很久妈妈们和儿子亲亲了。」东健爸爸与希澈爸爸也欣慰地说店家「让人很有好感」。



后续在新北十分平溪老街，希澈又收了一次钱，带头让大家在纪念品店花钱XDDD。

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