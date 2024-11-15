東方神起&JYJ出身金俊秀遭直播主以「不雅錄音」敲詐8億！勒索101次長達4年，所屬社已回復

據韓媒，曾作為東方神起和JYJ成員活動的歌手兼音樂劇演員金俊秀，遭到直播主以性關係等不雅錄音文檔多次勒索，損失金額超過8億韓元。所屬社回復已更新在文末！

據警方，Afreeca TV平台BJ A某於2019年結識金俊秀，錄下了與其進行對話及性關係的錄音，並以在SNS上散佈這些錄音檔為由進行威脅，從而向金俊秀勒索財物。 自2020年9月至今年10月，A某共計向金俊秀進行101次威脅，奪取了約8億4千萬韓元的財物。 （*BJ是Brodcasting Jockey的縮寫，指在網路上做創作和直播的人、直播主）。



根據15日的消息，京畿北部警察廳以涉嫌《特定經濟犯罪加重處罰法》中的敲詐罪，於13日對Afreeca TV平台BJ A某申請了逮捕令。 據調查，A某犯罪的目的是為了籌措購買毒品的費用。

此外，A某與毒品相關的案件也正在首爾中央地方法院接受審判，首爾東部地檢也在調查與A某相關的案件。



金俊秀2003年作為東方神起出道，2009年退團後與隊友金在中、朴有天組成JYJ繼續活動，最近與金在中組成二人限定組合JX並於上週末舉辦一連三場演唱會，將於22日開始為百老匯音樂節《阿拉丁》擔任主演。





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金俊秀所屬社發佈聲明進行回應，表示金俊秀沒有做任何違法行為、是明確無誤的受害者，A某明知他並無過錯，仍惡意利用其藝人身份不斷進行威脅。 A某一開始就表示：「我知道金俊秀沒有錯，但即便是一篇並非屬實的新聞報道也能讓藝人形象受損。金俊秀現在已經無法出演電視節目，（一旦公開錄音）再也無法恢復形象。 而我沒有什麼可失去。」

金俊秀確認到除了自己之外，還存在多名遭到勒索的受害者，為阻止損害繼續發生，決定採取法律措施。 目前案件尚在法院審理階段，不便透露具體情況。



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