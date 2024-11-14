【K社韓國小百科】人生永遠不算晚！韓2024學測今日開始，最高齡考生83歲、期待大學MT和社團活動

這位阿嫲太勵志！養大4個小孩和孫子孫女，晚年繼續把高中讀完，還在學測之前就已獲得2所大學錄取... 參加考試只為圓夢！

今天是韓國高中生考大學，也就是「大學修學能力測試」簡稱「修能」的日子。在一眾青春洋溢的十幾歲高中生中間，出現了一組引人矚目的阿嫲考生，其中一位就是韓國今年年齡最大的考生——83歲的林泰秀女士。



林泰秀備考期間就讀於「一醒女子中學」，這是為年輕時沒能完成學業的30歲到89歲人士提供初中和高中教育的學校。林泰秀的同學大多年事已高，不乏滿頭白髮者，但若單論年齡，林泰秀是當仁不讓的大姐。

林泰秀幼時熱愛數學，讀小學時每次都考100分，即便腿腳不便仍喜歡到學校讀書，原本的夢想是當老師。然而初中二年級時父親突然病倒，她必須同時照顧家庭和病患、兼顧家事和看護工作，不得已中斷了學業，為此大哭一場。後來林泰秀結婚並生下4名兄妹，陸續把兒女和孫子、孫女都撫養長大、送去讀書後，終於擁有屬於自己的時間。



這時林泰秀對讀書的渴望再也抑制不住，沒跟家人商量就報名了學校。一開始女兒並不理解，後來全家人包括女婿都表示支持，認為這般年紀重回學校十分了不起。

林泰秀已經通過提前錄取拿到了兩所大學的入學通知，分別是白石藝術大學的銀髮關懷商務學系，和淑明女子大學的社會福利學系，即將在2025年成為大一新生。學測成績並不會影響到入學與否，頂多是萬一考不好會有些丟臉，林泰秀表示參加考試純粹是為了彌補遺憾：「子女們都經歷過，自己年輕時卻沒能參與，真的很好奇！」

據JTBC報導，林泰秀往返學校路程要2個小時，換乘多次捷運，繼續讀高中的這兩年裡，雙膝人工關節都出過故障。在學校上課5小時後，回家還要讀書至少3小時，為了集中精神，有時會去附近的讀書室待上三四個小時。



林泰秀坦言一開始重拾書本時，前一天學的內容到了第二天就會忘光光、令她十分傷心，好在現在已能清楚記住學過的內容。林泰秀用了一個獨特的比喻：「把水倒進養豆芽菜的有洞陶罐裡，就算水一直從底下漏出去，豆芽也長得很好呀。即便記不清楚、總是忘記，只要多讀就能牢牢刻在腦中。」



接受YTN採訪時，林泰秀滿含笑意地說：「準備學測太有趣了。真的很喜歡在所有方面進行學習。即便有些晚，還是很享受、很有趣。」對即將到來的大學生活，林泰秀更是充滿期待，表示希望參加MT（聚會旅行）和社團活動，因為喜歡幫助別人，希望在畢業之後繼續付出，只要健康允許，希望終生都與書本和學習相伴。



對於子女，林泰秀則告訴他們不需要成為最優秀的人，只要盡力就好。林泰秀認為，只要設定目標並專注前進，總有一天會發現已經抵達。林泰秀以80多歲重新撿起書本的自己為例，對仍在因為年齡而猶豫的人送上鼓勵：「認為太晚的時候，就是最早的時候。所有害怕開始的人啊，我為你們加油！」



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