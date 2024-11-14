《江南重案組》池昌旭與金亨瑞的愛情眼神都是有原因的！導演：「想表達互有好感的想法」

演員池昌旭在新作《江南重案組》中飾演一位車夫，手下掌管眾多酒店小姐們，最令他憤怒的事情就是這些小姐們可能遭受毒品襲擊。而其中他對一宗事件主角金滓熙（金亨瑞飾）有著特殊的對望眼神，導演也親自來說明劇中設定。

導演表示，在劇中池昌旭對金亨瑞的情感，令人分不清是愛情還是親情的存在，尤其一場戲就是池昌旭所飾演的吉浩為滓熙刺青的場面，雖然分不清是哪一種感情，但希望滓熙當下感受到的是一種愛，從家人身上似乎很難感受到這種情感，但希望觀眾們直觀感覺是愛情。吉浩跟滓熙都過著沒有希望的人生，因此兩人也格外產生了共鳴，眼神中也不時傳達互有好感的想法。



問到導演如何設定吉浩這個人物呢？導演表示剛開始撰寫劇本時，作家還在兼職當司機，曾有過能夠成為尹吉浩這人物的10多歲原型存在，這位朋友從事著送貨的工作，硬著頭皮生活著，生存下來的原因則是不怕死，無條件地往前衝，許多事情是因為要活著而體會到的。看了這些，導演表示吉浩在劇中那麼擅長打鬥，也許不是認真學到的，而是為了生存不得不鍛鍊出的技能，所以在設計武打動作場面時，也以吉浩豁出去的想法來設計。



另外至於姜董佑（趙宇鎮飾），他的夢想比起正義的實現，更希望得到的是與家人間的情感融洽。因為女兒故事作為起始點，就像是找不到方法的一家之主，埋首於工作中，表現出自己與家人之間的疏離，但心中也有必須親手守護家人的想法，大家透過後半部劇情應該能夠更加理解。



對於檢察官閔瑞鎮（河允景飾）的行為，或多或少令觀眾們看起來有些鬱悶，導演表示這個角色是劇中最現實的一個人物，但也充滿了搖擺不定的想法，即使有野心想要在事業上獲得成功，但仍保有作為檢察官的信念，因此在正邪之間拉鋸。對於她下一步的行動也令大家好奇，正義的人在權力或金錢的誘惑之下是否也感到動搖？請大家繼續期待後半部劇情的發展。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞