【K社韩国小百科】人生永远不算晚！韩2024学测今日开始，最高龄考生83岁、期待大学MT和社团活动

这位阿嫲太励志！养大4个小孩和孙子孙女，晚年继续把高中读完，还在学测之前就已获得2所大学录取... 参加考试只为圆梦！

今天是韩国高中生考大学，也就是「大学修学能力测试」简称「修能」的日子。在一众青春洋溢的十几岁高中生中间，出现了一组引人瞩目的阿嫲考生，其中一位就是韩国今年年龄最大的考生——83岁的林泰秀女士。



林泰秀备考期间就读於「一醒女子中学」，这是为年轻时没能完成学业的30岁到89岁人士提供初中和高中教育的学校。林泰秀的同学大多年事已高，不乏满头白发者，但若单论年龄，林泰秀是当仁不让的大姐。

林泰秀幼时热爱数学，读小学时每次都考100分，即便腿脚不便仍喜欢到学校读书，原本的梦想是当老师。然而初中二年级时父亲突然病倒，她必须同时照顾家庭和病患、兼顾家事和看护工作，不得已中断了学业，为此大哭一场。后来林泰秀结婚并生下4名兄妹，陆续把儿女和孙子、孙女都抚养长大、送去读书后，终於拥有属於自己的时间。



这时林泰秀对读书的渴望再也抑制不住，没跟家人商量就报名了学校。一开始女儿并不理解，后来全家人包括女婿都表示支持，认为这般年纪重回学校十分了不起。

林泰秀已经通过提前录取拿到了两所大学的入学通知，分别是白石艺术大学的银发关怀商务学系，和淑明女子大学的社会福利学系，即将在2025年成为大一新生。学测成绩并不会影响到入学与否，顶多是万一考不好会有些丢脸，林泰秀表示参加考试纯粹是为了弥补遗憾：「子女们都经历过，自己年轻时却没能参与，真的很好奇！」

据JTBC报导，林泰秀往返学校路程要2个小时，换乘多次捷运，继续读高中的这两年里，双膝人工关节都出过故障。在学校上课5小时后，回家还要读书至少3小时，为了集中精神，有时会去附近的读书室待上三四个小时。



林泰秀坦言一开始重拾书本时，前一天学的内容到了第二天就会忘光光、令她十分伤心，好在现在已能清楚记住学过的内容。林泰秀用了一个独特的比喻：「把水倒进养豆芽菜的有洞陶罐里，就算水一直从底下漏出去，豆芽也长得很好呀。即便记不清楚、总是忘记，只要多读就能牢牢刻在脑中。」



接受YTN采访时，林泰秀满含笑意地说：「准备学测太有趣了。真的很喜欢在所有方面进行学习。即便有些晚，还是很享受、很有趣。」对即将到来的大学生活，林泰秀更是充满期待，表示希望参加MT（聚会旅行）和社团活动，因为喜欢帮助别人，希望在毕业之后继续付出，只要健康允许，希望终生都与书本和学习相伴。



对於子女，林泰秀则告诉他们不需要成为最优秀的人，只要尽力就好。林泰秀认为，只要设定目标并专注前进，总有一天会发现已经抵达。林泰秀以80多岁重新捡起书本的自己为例，对仍在因为年龄而犹豫的人送上鼓励：「认为太晚的时候，就是最早的时候。所有害怕开始的人啊，我为你们加油！」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻