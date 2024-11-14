金在中被亂傳戀愛說感到憤怒：「已經記起來是哪一位私生飯，設定太過完美了」

歌手金在中長年來遭到私生飯騷擾，近來他更表達自己對於這些私生飯自說自話而傳出的戀愛傳聞，更是表達相當憤怒。

日前金在中透過與粉絲溝通的APP軟體，提到了最近有一位私生飯所暴露的戀愛傳聞。最近在網路上有自稱為「金在中女友」自導自演的戀愛傳聞，還配合了金在中的行程，上傳了穿著與金在中的機場時尚相似的男性照片，還合成了金在中家中最特殊的蛇餐桌，巧妙地假裝在與金在中交往中。引發許多忠實粉絲還對金在中提出抗議，不過金在中本人親自否認了戀愛傳聞，也向該私生飯發出嚴重警告。



金在中表示自己怎麼可能出現戀愛傳聞，連照片他都看過了，也好奇為什麼大家會認為照片中的人是他呢？更說自己連睡覺的時間都沒有了，哪裡有時間談戀愛？不過他也笑說仔細看來，燈光、入境時間、喜歡的飲食、手指上的刺青等等的設定都很完美，不過他本人並不喜歡漂漂亮亮的咖啡廳，若不是咖啡廳而是湯飯，連他自己都可能會懷疑是真實的。



金在中更指出了這照片中合成了他家中特有的蛇餐桌等等，甚至他也已經知道製作這些假資訊的人的基本資訊，也記起是哪一位私生飯了。對此他再度表達相當憤怒的情緒與嚴正抗議。

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