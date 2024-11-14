《江南重案组》池昌旭与金亨瑞的爱情眼神都是有原因的！导演：「想表达互有好感的想法」

演员池昌旭在新作《江南重案组》中饰演一位车夫，手下掌管众多酒店小姐们，最令他愤怒的事情就是这些小姐们可能遭受毒品袭击。而其中他对一宗事件主角金滓熙（金亨瑞饰）有著特殊的对望眼神，导演也亲自来说明剧中设定。

导演表示，在剧中池昌旭对金亨瑞的情感，令人分不清是爱情还是亲情的存在，尤其一场戏就是池昌旭所饰演的吉浩为滓熙刺青的场面，虽然分不清是哪一种感情，但希望滓熙当下感受到的是一种爱，从家人身上似乎很难感受到这种情感，但希望观众们直观感觉是爱情。吉浩跟滓熙都过著没有希望的人生，因此两人也格外产生了共鸣，眼神中也不时传达互有好感的想法。



问到导演如何设定吉浩这个人物呢？导演表示刚开始撰写剧本时，作家还在兼职当司机，曾有过能够成为尹吉浩这人物的10多岁原型存在，这位朋友从事著送货的工作，硬著头皮生活著，生存下来的原因则是不怕死，无条件地往前冲，许多事情是因为要活著而体会到的。看了这些，导演表示吉浩在剧中那么擅长打斗，也许不是认真学到的，而是为了生存不得不锻炼出的技能，所以在设计武打动作场面时，也以吉浩豁出去的想法来设计。



另外至於姜董佑（赵宇镇饰），他的梦想比起正义的实现，更希望得到的是与家人间的情感融洽。因为女儿故事作为起始点，就像是找不到方法的一家之主，埋首於工作中，表现出自己与家人之间的疏离，但心中也有必须亲手守护家人的想法，大家透过后半部剧情应该能够更加理解。



对於检察官闵瑞镇（河允景饰）的行为，或多或少令观众们看起来有些郁闷，导演表示这个角色是剧中最现实的一个人物，但也充满了摇摆不定的想法，即使有野心想要在事业上获得成功，但仍保有作为检察官的信念，因此在正邪之间拉锯。对於她下一步的行动也令大家好奇，正义的人在权力或金钱的诱惑之下是否也感到动摇？请大家继续期待后半部剧情的发展。



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