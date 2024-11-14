金在中被乱传恋爱说感到愤怒：「已经记起来是哪一位私生饭，设定太过完美了」

歌手金在中长年来遭到私生饭骚扰，近来他更表达自己对於这些私生饭自说自话而传出的恋爱传闻，更是表达相当愤怒。

日前金在中透过与粉丝沟通的APP软体，提到了最近有一位私生饭所暴露的恋爱传闻。最近在网路上有自称为「金在中女友」自导自演的恋爱传闻，还配合了金在中的行程，上传了穿著与金在中的机场时尚相似的男性照片，还合成了金在中家中最特殊的蛇餐桌，巧妙地假装在与金在中交往中。引发许多忠实粉丝还对金在中提出抗议，不过金在中本人亲自否认了恋爱传闻，也向该私生饭发出严重警告。



金在中表示自己怎么可能出现恋爱传闻，连照片他都看过了，也好奇为什么大家会认为照片中的人是他呢？更说自己连睡觉的时间都没有了，哪里有时间谈恋爱？不过他也笑说仔细看来，灯光、入境时间、喜欢的饮食、手指上的刺青等等的设定都很完美，不过他本人并不喜欢漂漂亮亮的咖啡厅，若不是咖啡厅而是汤饭，连他自己都可能会怀疑是真实的。



金在中更指出了这照片中合成了他家中特有的蛇餐桌等等，甚至他也已经知道制作这些假资讯的人的基本资讯，也记起是哪一位私生饭了。对此他再度表达相当愤怒的情绪与严正抗议。

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